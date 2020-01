Von Marco Partner

Mannheim. Kleine Jungs, die mit nacktem Oberkörper und Schaufel bewaffnet nach Altmetall suchen. Eine Treppe, die mitten in den zerbombten Quadraten ins Nichts führt. Mit Weihnachtsgeschenken überhäufte Polizisten, die am Wasserturm vorbeispazieren, rastendende Fernfahrer, Mitarbeiter der Senf- und Zündholzfabrik, tobende Kinder auf dem längst verschwundenen Robinson-Spielplatz im S5-Quadrat.

Eintauchen, sich Zeit nehmen, nachspüren: Mit der Ausstellung "Alltagswelten einer Industriestadt" widmet sich das Marchivum dem fotografischen Werk des Ehepaars Maria und Hans Roden – und bietet einen außergewöhnlichen Einblick in die Mannheimer Nachkriegszeit der 1950er und 60er Jahre.

Über allem balanciert der Hochseilakrobat. Das Foto von Alfons Treiber ist das Titelbild der 170 Bilder starken Schau und steht symbolisch für den Wiedereintritt ins normale Leben. 1949 spazierte der Artist in schwindelerregender Höhe über den Marktplatz. Unter ihm, eine staunende Menschenschar, aber auch eine Stadt, die in Trümmern liegt. "Die Fotos machen deutlich, wie die Menschen nach dem Weltkrieg wieder schrittweise in die Normalität zurückfinden", erläutert Kurator Michael Jendrek. Nicht immer muss es dabei so spektakulär zugehen wie beim Hochseilartisten.

Oftmals schwenkte das kinderlose Presse-Fotografen-Paar, das Aufträge für den Spiegel bis zu Feuerwehrfachzeitschriften entgegennahm, die Kamera weg vom eigentlichen Geschehen, hin zu den Menschen. "Sie hatten immer im Blick, was am Rande geschieht. Fast hat man hat den Eindruck, dass sie daran mehr interessiert waren", verdeutlicht Jendrek.

Wie zufällig aus dem Leben gegriffen wirken viele der Schwarz-Weiß-Bilder. Andere zeigen ein Gespür für skurrile Situationen: Ein Dach einer Umkleidekabine, das unter der Last der Fußball-Fans einzustürzen droht, oder eine Herde Schafe, die gemütlich durch die Grünewaldstraße marschiert. Aufnahmen vom Mannheimer Postraub (1950) oder dem Überfall auf die Dresdner Bank in der Augustaanlage (1957) befinden sich genauso darunter wie Schnappschüsse aus dem Alltag der Polizisten. "Ihr Augenmerk lag weniger auf Prominenten und Ereignissen, als auf Alltäglichem und Kuriosem des städtischen Lebens. Ihre Bilder fangen sowohl das Stadtbild als auch das Arbeits- und Freizeitleben Mannheims lebhaft ein", betont der Kurator.

Aber auch die durchaus zwielichtige Biografie Hans Rodens wird bei der Schau nicht verschwiegen. 1904 in Krotoschin im heutigen Polen geboren, sympathisierte er als Sohn eines Reichswehroffiziers schon früh mit nationalistischem Gedankengut. In den 1930er Jahren trat er als Herausgeber mehrerer antikommunistischer Propagandabücher in Erscheinung, 1939 wurde er als Werbeleiter bei der IG-Farben in Ludwigshafen tätig und heiratete die Kaufmannstochter Maria Volz.

Gemeinsam lebten sie in Neuostheim, nach dem Krieg wurde er als "unbelastet" eingestuft und konnte als Bildberichterstatter des Deutschen Roten Kreuzes tätig werden. Unter dem Namen "Roden-Press" baute er sich eine neue Existenz als freier Journalist im Nachkriegs-Deutschland auf.

Da er in den 1950er Jahren jedoch aufgrund einer schweren Erkrankung monatelang ans Bett gefesselt war, brachte sich seine Frau das Fotografieren autodidaktisch bei. Welches Bild von wem stammt, ist bei den meisten Aufnahmen unklar.

Nach dem Tod von Maria Roden wanderte der Nachlass zum Stadtarchiv. 3500 von insgesamt rund 60.000 Bildern wurden bisher digitalisiert. Die Schau gibt also nur einen kleinen Einblick. "Und auch über das Leben wissen wir trotz intensiver Recherche relativ wenig. Hans Roden hat viel geschrieben, aber nur selten über sich", erklärt Ausstellungsgestalterin Regina Hauber. Vieles bleibt Jahrzehnte später im Verborgenen. Der Alltag Mannheims aber wird dank ihrer Bilder sichtbar.

Info: "Roden-Press" hieß die Bildagentur von Maria und Hans Roden, die von Kriegsende bis in die 1970er hinein in Mannheim arbeiteten. Die Ausstellung dauert bis zum 31. Mai, der Eintritt beträgt vier Euro, ermäßigt zwei Euro. Die Öffnungszeiten des Marchivum, Archivplatz 1, sind täglich von 10 bis 18 Uhr, mittwochs bis 20 Uhr. Am Montag ist das Haus der Stadtgeschichte geschlossen.