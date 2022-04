Von Alexander Albrecht

Mannheim. Isabel Cademartori (34) hat im vergangenen Jahr bei der Bundestagswahl für die SPD das Direktmandat in Mannheim errungen. Im Parlament gehört sie unter anderem dem Ausschuss für Wohnen und Stadtentwicklung an.

Frau Cademartori, in Mannheim explodieren Mieten und Kaufpreise, es fehlen mittelfristig 8000 Wohnungen. Arbeiten Sie in Berlin schon an einer Lösung?

Die Entwicklung in Mannheim ist exemplarisch für den Bundestrend. Wir arbeiten unter Hochdruck daran, mehr Wohnraum, auch bezahlbaren, zu schaffen.

Die Ampelkoalition will 400.000 neue Wohnungen schaffen. Wie soll das gehen, die Bauwirtschaft ist doch jetzt schon am Anschlag.

Es gibt ein Bündnis für bezahlbares Wohnen, das im Bundesfamilienministerium angesiedelt ist. Dort sind sämtliche Beteiligte vertreten, die Bauwirtschaft und Verbände. Alle Seiten bemühen sich darum, die Bremse zu lösen. Politisch gibt es viel zu tun, zum Beispiel die Planungsverfahren zu beschleunigen. Das Ziel ist 100.000 bezahlbare Wohnungen jedes Jahr neu zu schaffen.

Isabel Cademartori. Foto: zg

Die Grünen warnen vor Flächenfraß und Naturzerstörung. Wie wollen Sie den Koalitionspartner überzeugen?

Es gibt einen grundlegenden Konflikt zwischen Neubau und Naturschutz. Man muss immer sehen, welches Interesse da schwerer wiegt. Ich führe diese Auseinandersetzung auch mit den Grünen in Mannheim zum Beispiel auf dem Pfalzplatzbunker im Lindenhof, einer bereits versiegelten Fläche. Sozialen Wohnraum zu fordern und dann aufgrund von Flächennutzung auf der Bremse zu stehen, ist unredlich. Mannheim bietet sich zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum an, eben weil es hier schon verdichtet und die Nachfrage da ist und die gute städtische Infrastruktur kurze Wege ermöglicht. Wenn wir hier kein Angebot schaffen, gehen Bauherren zwangsläufig ins Umland in die Fläche und versiegeln dort Landschaft. Das wäre gesamtökologisch eine Katastrophe. Deshalb legen wir auch Förderprogramme für Bestandssanierungen in den Dorfkernen auf.

Also nachverdichten statt neu bauen?

Richtig. Es gibt da allerdings zu viele planungsrechtliche Hemmnisse, wo ich darauf setze, dass wir diese beseitigen können. Bei Neu- oder Umbauten ein Geschoss draufzusetzen, ist sinnvoll.

Eine vernünftige Wohnung zu mieten ist für viele Menschen unerschwinglich geworden. Manche Familie muss mehr als die Hälfte des Einkommens dafür aufwenden. Wie wollen Sie diese Entwicklung stoppen?

Dazu wollen wir mehrere Instrumente einsetzen. Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass die Kommunen Vorkaufsrechte erhalten, die gerichtsfest sind. Sie müssen sich das aber auch finanziell leisten können. Im Moment führe ich wegen der Konversionsfläche Hammonds Gespräche mit der Bima (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben; Anm. d. Red), um einen für Mannheim tragbaren Verkaufspreis zu erzielen. Der Staat muss mehr Möglichkeiten erhalten, Flächen günstig zu erwerben.

Und was noch?

Wir wollen auch, dass es künftig leichter ist, Mietwucher nachzuweisen und dieser härter bestraft wird. Dazu soll es reichen, dass die vereinbarte Miete die ortsübliche um 20 Prozent übersteigt und das Angebot an Wohnungen gering ist. Ein weiterer Punkt: Der qualifizierte Mietspiegel soll auf eine nachprüfbare und rechtssichere Grundlage – der Mieten der vergangenen sieben Jahre – gestellt und für größere Kommunen verpflichtend werden. Und wir wollen Genossenschaften fördern. Menschen, die es sich nicht leisten können, ein Haus irgendwo zu bauen, sollen Anteile für ihre Altersvorsorge erwerben können. In Mannheim haben wir mit der GBG glücklicherweise eine starke kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Nach Jahren der Sanierungen in Bestandsgebäuden weitet sie nun ihr Angebot wieder aus.

Beim Klimaschutz hinkt der Gebäudesektor hinterher. Nun wird saniert. Wie teuer wird Wohnen?

Ein wichtiger Schritt ist, dass der CO2-Preis für Emissionen je zur Hälfte von Mietern und Vermietern getragen wird. Das ist ein guter Mittelweg, denn es erhöht den Druck auf Vermieter, energetische Sanierungen anzugehen, und auf die Mieter, sich ressourcenschonender zu verhalten. Hierzu werden wir Förderprogramme anbieten, man muss aber auch sehen, dass die Energiekosten für ein energetisch saniertes Haus langfristig sinken.

Wer nicht überteuert mieten will, hat früher gekauft. Jetzt sind die Baupreise aber übermäßig gestiegen. Was heißt das die Bauherren?

Die Zinsen werden voraussichtlich wieder steigen, dann sinken erfahrungsgemäß auch die Preise. Ich habe in Mannheim immer dafür geworben, dass wir bei Neubausiedlungen auch einen Teil bezahlbarer Reihenhäuser schaffen. Uns ist aber schon klar, dass wir in einer so verdichteten Stadt die Nachfrage nicht komplett decken können.

In Mannheim gibt es seit Jahren Streit um die Rolle privater Investoren. Sind diese schuld an der Wohnungsnot?

Das würde sich so pauschal nicht sagen, denn sie vernichten ja keinen Wohnraum. Aber sie verteuern ihn dort, wo die Miete bislang aufgrund von Sanierungsstau sehr günstig war. Wir haben im Gemeinderat mit großer Mehrheit den Jungbusch und die Neckarstadt-West zu Sanierungsgebieten erklärt. Da darf man nicht überrascht sein, wenn dann Investoren kommen und tatsächlich sanieren. Es gibt zum Beispiel Abmachungen mit der Thor-Gruppe, dass sie eine 30-Prozent-Quote an günstigem Wohnraum einhalten und Familien weniger Miete zahlen müssen. Ich setze mich für sozial gut durchmischte Stadtteile ein, deshalb auch für den Bau von bezahlbaren Wohnungen in Seckenheim, Wallstadt und im Lindenhof. Grünflächen für die Reichen und Automatenspelunken für die Armen ist für mich kein akzeptables Modell. Mit einer Milieuschutzsatzung für den Jungbusch wollen wir im Gemeinderat durchsetzen, die Bevölkerungszusammensetzung zu schützen, indem wir Luxussanierungen und Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen ausschließen.

Ist die auch in Mannheim eingeführte Mietpreisbremse nur ein stumpfes Schwert?

Die meisten Vermieter beuten Mieter nicht aus. Das Problem bei der Mietpreisbremse ist aber, dass Mieter sie einklagen und sich eingehender damit befassen müssen. Wir brauchen Instrumente, an denen sich die Vermieter leichter orientieren können, um ihre Rechte wahrzunehmen, sowie Beratungsangebote, die Mieter ermutigen dies auch zu tun.