Mannheim. (pol/mare) Der seit Montagnachmittag vermisste 82-jährige Mannheimer ist wieder aufgetaucht. Das teilt die Polizei am Dienstagabend mit.

Der Senior hatte am Montag gegen 16 Uhr seine Wohnanschrift im Stadtteil Vogelstang verlassen und war danach nicht mehr zurückgekehrt. Bereits am Montagabend wurde eine umfangreiche Suche mit etlichen Polizeikräften in Gang gesetzt. Am Dienstagnachmittag kam noch ein Polizeihubschrauber hinzu.

Am Dienstagabend wurde der 82-Jährige dann wohlbehalten in der Mannheimer Innenstadt angetroffen.

Update: Dienstag, 2. Juni 2020, 20.18 Uhr