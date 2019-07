Mannheim. (RNZ) Die städtebauliche Entwicklung des Glückstein-Quartiers hinter dem Mannheimer Hauptbahnhof schreitet mit großen Schritten voran: Vor einigen Tagen begann der Aushub der Baugrube auf Baufeld 3, das sich neben dem historischen Lokschuppen-Ensemble befindet. Die Firma Diringer & Scheidel baut bis Sommer 2021 nach Plänen des Architekturbüros Schmucker und Partner auf der zur Südtangente (Bundesstraße B36) zugewandten Seite ein sechsgeschossiges Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von 8600 Quadratmetern.

Direkt daneben entsteht spiegelverkehrt ein sechsgeschossiges Wohngebäude. Eine Tiefgarage, Einzelhandel sowie ein teilöffentlicher Vorplatz mit Baumhain und ein hofartiger Innenbereich sind Teil des Projekts.

Die Entwicklung des Glückstein-Quartiers ist eine der bedeutendsten städtebaulichen Projekte der Stadt Mannheim in den vergangenen zwei Dekaden. In mehreren Abschnitten entsteht ein neues Quartier mit knapp 170.000 Quadratmetern Brutto-Grundfläche zur Nutzung als Büroraum und weiteren 90.000 Quadratmetern Brutto-Grundfläche für Wohnzwecke. Insgesamt entstehen etwa 4600 Arbeitsplätze und rund 1500 Einwohner sollen dort ein Zuhause finden.

Die Vermarktung der Flächen verantwortet der Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim. "Das Interesse am Glückstein-Quartier ist groß. Mehr als 80 Prozent der Flächen sind bereits verkauft. Wir gehen davon aus, dass die Vermarktung 2021 abgeschlossen sein wird. Im Ergebnis werden bis zu seiner Fertigstellung Investitionen in einer Größenordnung von bis zu einer Milliarde Euro in das Areal südlich des Hauptbahnhofs fließen", betont Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch (CDU).

Entlang der Achse zwischen Glücksteinallee und B 36 laufen derzeit die Bauarbeiten auf Hochtouren. Wo heute eine provisorische Rampe zu den Bahnsteigen führt, soll die Reisenden künftig ein attraktives Zugangsgebäude mit Läden, Cafés und einem Fahrradparkhaus empfangen. Der Lindenhofplatz als zentraler Punkt des Glückstein-Quartiers wird neu gestaltet.

Sobald die Verlängerung der Glücksteinallee bis Höhe Victoria-Turm abgeschlossen ist, werden hier ab Herbst 2019 die Arbeiten beginnen. Einige 100 Meter weiter wachsen gleich zwei Rohbauten in die Höhe: Zum einen entsteht hier das neue Technische Rathaus, das ab Frühjahr 2021 als neuer Verwaltungssitz für rund 700 städtische Mitarbeiter dienen wird, zum anderen das "Quartier Hoch 4" der SV Sparkassen Versicherung mit einem Wohn- und Bürogebäude. Auf dem Grundstück der ehemaligen Hauptfeuerwache startet die Familienheim-Rhein-Neckar eG noch in diesem Jahr mit dem Bau eines Verwaltungs- und Wohnkomplexes.