Von Volker Endres

Mannheim. Rund 700 Mitarbeiter der Stadt haben einen neuen Arbeitsplatz. Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit eröffnete jetzt das Technische Rathaus im Glücksteinquartier. Zwei Dezernate beziehen auf rund 30.000 Quadratmetern ihr Domizil, das den bisherigen Verwaltungstrakt im Collini-Center ersetzt. Einer der Vorteile des Standorts: Das Bauressort hat die größten Sorgenkinder der Kommune immer vor Augen.

Baubürgermeister Ralf Eisenhauer ist seiner Kollegin Diana Pretzell eine Nasenlänge voraus. Während sich die Umweltdezernentin noch in Mutterschutz befindet, hat er sein Büro im 13. Stockwerk des Büroturms auf dem Gelände der ehemaligen Feuerwache bereits bezogen. "Ich kenne den Raum jetzt seit genau einem Tag", verriet er bei der Begehung.

Seine Umzugskartons hatte er, wie viele der städtischen Mitarbeiter, noch vor dem Urlaub gepackt. Der erste Arbeitstag war dann diesseits des Neckars. "Nein, alle Räume kenne ich noch nicht", gestand er deshalb. Einen Lieblingsort hat Eisenhauer aber bereits gefunden. "Von der Teeküche aus hat man einen wirklich spektakulären Ausblick!" Teeküchen, Gemeinschaftsräume, ein Bürgerdienst, Besprechungsräume, Veranstaltungssäle und moderne, flexible Arbeitsplätze: Unter dem neuen Dach verbinden sich Klimaschutz, moderne Verwaltung und eine offene, teambezogene Arbeitsweise.

Und mit dem "Stadtnest²" zog sogar eine eigene Kita in das Rathaus ein. "Damit präsentieren wir uns als familienfreundlicher Arbeitgeber", freute sich der Bürgermeister. Daneben sollen sich in den Sitzungsräumen künftig die städtischen Ausschüsse versammeln. Eisenhauer kann sich nun mit vollem Elan den anstehenden Aufgaben widmen. Eine der größten hat er dabei direkt von seinem Büro aus vor Augen. Auf der einen Seite sieht er den Hauptbahnhof und blickt über die Dächer der City hinweg, auf der anderen schaut er jedoch auf die Baustelle der Fahrbahnsanierung auf der Zufahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke und die geschlossenen Röhren des Fahrlachtunnels.

"Ich habe das Sorgenkind also immer vor Augen", so Eisenhauer. Bis mindestens Mai 2022 bleiben die Röhren noch geschlossen, im Anschluss ist der Stau bei einer einspurigen Verkehrsführung über ein weiteres Jahr praktisch programmiert. Mit solchen Gedanken will er sich beim Umzug aber nicht zu lange aufhalten. Die gläserne Fassade nach dem Entwurf der Frankfurter Planer Schneider und Schumacher sei ein "architektonischer Meilenstein". Besonders auffällig sei dabei das "Fenster zur Stadt".

Gemeint sind Besprechungsräume im zweiten und dritten Obergeschoss, die zur Straße hin von einer Art Fensterrahmen umrundet werden – und damit das Fenster zum Bürger, genau genommen zum Hauptbahnhof, öffnen. Immerhin genügen der zweigliedrige und der fünfgeschossige Bau sowie der Turm höchsten Energiestandards, unter Einbeziehung alternativer Formen wie der Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach. Das hat allerdings seinen Preis, denn dafür liegen die Kosten von rund 93 Millionen Euro rund ein Drittel über den 68 Millionen Euro, die der Mannheimer Gemeinderat ursprünglich für den Vorzeigebau genehmigt hatte.

Dafür sollen auch die Bürger profitieren. Und das nicht allein bei ihren Behördengängen, sondern auch während der Pause. Das gesamte Erdgeschoss stehe den Mannheimern und Gästen offen – inklusive der Kantine und Cafeteria, die sich nicht nur zur Straße öffnet, sondern auch Sitzplätze im Innenhof bietet.

"Es kann zu einem neuen Treffpunkt für die Lindenhöfer werden", so Eisenhauers Hoffnung. Keine schlechten Aussichten also für das erste neue Mannheimer Rathaus in rund 90 Jahren. Die offizielle Einweihung des neuen Technischen Rathauses ist für Montag, 20. September, vorgesehen.