Mannheim. (pol/mare) Ein 63-jähriger Mann ist am Freitagmorgen in einem Mannheimer Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilt, hatte er am Dienstag einen Unfall, der jedoch nicht den Beamten gemeldet wurde und nun Rätsel aufgibt.

Der 63-Jährige war demnach am Dienstag mit seinem Fahrrad in der Rheinstraße unterwegs, als er ohne fremde Einwirkung vom Rad stürzte. Dabei zog er sich wohl einen Beckenbruch zu. Er wurde von Rettungskräften in die Klinik eingeliefert, wo sich sein Zustand aber immer weiter verschlechterte. Schließlich erlag er am Freitagmorgen seinen Verletzungen.

Wer die Rettungskräfte verständigt hatte, ist derzeit noch nicht bekannt. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die sich unter Telefon 0621/174-4222 melden können.