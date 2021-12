Mannheim. (pol/mare) 44 Ungeimpfte haben am Donnerstagabend gegen die Ausgangssperre in Mannheim verstoßen. Das teilt die Polizei nach einer Kontrollaktion mit.

Zwischen 21 und 23.30 Uhr kontrollierten die Beamten demnach aufgrund der verschärften Corona-Lage die Einhaltung der Ausgangssperre für Ungeimpfte. Dafür wurden acht Kontrollstellen eingerichtet. Es waren dabi mehr als 90 Polizisten im Einsatz.

Der Fokus lag auf der Aufklärung. "Viele Menschen sind sich der Ausgangssperre für Nichtimmunisierte nicht bewusst" so Einsatzleiter Bernhard Dräxler. Die kontrollierten Verkehrsteilnehmer reagierten überwiegend mit Verständnis. So blieb es in der Regel bei Verwarnungen.

Von den 912 kontrollierten Personen verstießen 44 gegen die Ausgangssperre, was einer Beanstandungsquote von knapp

4,8 Prozent entspricht. Auch in den kommenden Tagen sind weitere Kontrollen geplant.