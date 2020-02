Mannheim. (pol/mün) Alles begann damit, dass ein 38 Jahre alter Mann einen Polizisten bei der Arbeit behindert haben soll. Der Beamte musste am Donnerstagmittag in der Schwetzinger Straße einen Lkw mit Handzeichen dirigieren. Der 38-Jährige kam zufällig vorbei und soll den Lkw-Fahrer zur Weiterfahrt aufgefordert haben – das Gegenteil von dem, was der Polizist wollte.

Der Beamte erteilte dem Störer daraufhin einen Platzverweis – und die Situation eskalierte, wie die Polizei in ihrer Mitteilung mitteilt. Der 38-Jährige soll dem Beamten plötzlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Bei einem darauffolgenden Gerangel stürzten beide zu Boden. Der Angreifer saß wohl auf dem Uniformierten und schlug diesem mehrfach mit der Faust auf den Kopf.

Selbst als ein Kollege dem Polizisten zu helfen versuchte, soll der 38-Jährige nicht aufgegeben haben. Erst weitere Polizeibeamte konnten den Mann schließlich festhalten – unter dem Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock.

Der Haftrichter beim Amtsgericht Mannheim ordnete Untersuchungshaft gegen den 38-Jährigen an. Nach Angaben der Behörden sah der Richter Fluchtgefahr als gegeben an – auch, weil der Ghanaer innerhalb der letzten neun Monate bereits mehrere Polizeibeamte angegriffen hat. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der 30-jährige Polizeibeamte konnte seinen Dienst aufgrund seiner Verletzungen nicht fortsetzen.