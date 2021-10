Mannheim. (pol/mare) Ein 35 Jahre alter Mann hat am Freitag in Mannheim versucht, mehrere Menschen mit einem Messer zu verletzten. Er sitzt nun in Haft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.

Der Mann soll demnach zunächst gegen 17.30 Uhr in L11 auf offener Straße versucht haben, einen Passanten mit dem Messer zu verletzen. Diesem gelang aber die Flucht.

So stach der 35-Jährige auf einen zufällig vorbeifahrenden 70-jährigen Radfahrer ein. Er erwischte ihn im Hüftbereich und verletzte ihn schwer. Der 35-Jährige flüchtete dann, wurde kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung aber in der Nähe festgenommen. Sein Messer wurde sichergestellt.

Der 70-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Er befindet sich auf dem Weg der Besserung und wurde mittlerweile aus der Klinik entlassen.

Der 35-jährige Angreifer wurde am Samstagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erließ. Das Motiv der Tat ist noch unbekannt.

Der 35-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.