Mannheim-Rheinau. (pri/rl) Zu einem Brand in der Pizzeria "Jenny" in der Rheinau kam es am Sonntagnachmittag. Gegen 16.05 Uhr geriet dort laut Polizeibericht eine Friteuse in Brand.

Die Pizzeria in der Alten Frankfurter Straße betrieb einen Außer-Haus- und Bringservice. Die zwei Angestellten vor Ort versuchten noch mit Löschdecken das Feuer unter Kontrolle zu bringen, was jedoch nicht gelang. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf die Küche und schließlich auf das gesamte Erdgeschoss über.

Die 60-Jährige und 35-jährige Frau konnten ebenso wie die in den darüber liegenden Wohnungen befindlichen Anwohner das Haus unverletzt verlassen.

Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte mit Unterstützung der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 250.000 Euro.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Verwandten unter. Die Feuerwehr blieb bis in die späten Abendstunden zur Brandwache vor Ort.

Update: Sonntag, 13. Dezember 2020, 19.45 Uhr