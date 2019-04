Mannheim. (pol/mare) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen eine 23-jährige Frau erlassen. Sie steht im dringenden Verdacht, am Donnerstag, 14. März 2019, in der Neckarstadt eine 85-jährige Frau betrogen zu haben. Das teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Die 85-Jährige erhielt demnach gegen 16 Uhr den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der vorgab, dass zwei Räuber festgenommen worden seien. Diese hätten eine Liste dabei gehabt, auf der auch Name, Anschrift und Bankverbindung der 85-Jährigen stehe.

Die Frage, ob sie Bargeld zuhause hätte, bejahte die Seniorin. Anhand durchgegebener Seriennummern von Banknoten habe der angebliche Polizist anschließend festgestellt, dass die Scheine gefälscht seien. Zum Umtausch in echte Scheine käme in Kürze eine Beamtin vorbei, um zunächst die angeblich gefälschten Banknoten abzuholen.

Kurz darauf erschien die 23-Jährige bei der Seniorin, gab sich als Polizeibeamtin aus und nahm das Geld an sich. Anschließend verließ sie die Wohnung der 85-Jährigen mit dem Hinweis, gegen 20 Uhr das echte Geld zu bringen.

Als sie bis 20.30 Uhr nicht erschienen war, verständigte die 85-Jährige die Polizei.

Die Tatverdächtige wurde dank intensiver Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg identifiziert und am Dienstag, 16. April 2019, in ihrer Wohnung in der Neckarstadt festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen sie beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Betrugs in Tateinheit mit Amtsanmaßung erwirkt. Nachdem sie dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden war, wurde sie in ein Gefängnis gebracht.

Inwiefern die 23-Jährige für weitere ähnlich gelagerte Straftaten in Betracht kommt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Eigentum beim Polizeipräsidium Mannheim.