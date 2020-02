Mannheim. (pol/mün) Am Donnerstagabend wurde ein 20-jähriger Mann im Treppenhaus eines Hauses in der Mannheimer Innenstadt überfallen. Der Mann kehrte gegen 20 Uhr in sein Wohnhaus im Quadrat R7 zurück. Laut Polizei wohnt er dort in einer Wohngemeinschaft.

Auf dem Weg nach oben begegneten ihm im Treppenhaus zwei Männer, die ihn ansprachen und aufforderten, ihnen 10 Euro auszuhändigen. Der junge Mann holte seinen Geldbeutel hervor, um 10 Euro zu entnehmen.

Dabei soll einer der Männer versucht haben, ihm die Geldbörse zu entreißen. Der 20-Jährige verspürte auch mehrere Schläge gegen den Hinterkopf.

Der junge Mann fiel mit dem Rücken auf die Treppenstufen und begann, mit den Füßen nach den Männern zu treten. Ob der Gegenwehr suchten die beiden Täter das Weite.

Die Täter werden so beschrieben: Einer ist etwa 19 bis 21 Jahre alt, etwa 1,88 Meter groß, hat dunkle Haare, einen Dreitagebart und eine athletische Figur. Er sei mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Jogginghose bekleidet gewesen.

Der zweite Täter soll etwa genau so alt aber nur 1,78 Meter groß sein. Auch habe er kurze dunkle Haar (nach hinten gegelt), eine dünne Statur sowie einen Dreitagebart über Kinn und Lippe. Bekleidet sei er mit einer gelben Jacke und einer dunklen Jogginghose gewesen.

Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.