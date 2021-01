Mannheim. (pol/make) Gewalt gegen Beamtin: Am Dienstagabend 20 Uhr haben Polizeibeamte am Dienstagabend in der Walkürenstraße eine Gruppe junger Männer kontrolliert, die sich in der Gratenstadt entgegen der Kontaktbeschränkungen gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhielt.

Laut Polizeiangaben versucht ein 17-Jähriger zu fliehen, um sich der Kontrolle zu entziehen. Bei seiner anschließenden Festnahme leistete er Widerstand - und verletzte dabei eine Polizeibeamtin. Sie musste ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und konnte ihren Dienst nicht weiter ausüben.

Den jungen Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Außerdem müssen er und seine drei jugendlichen Begleiter mit einem Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.