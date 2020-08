Mannheim. (man) Die Stadt Mannheim hat während des vergangenen Wochenendes insgesamt 26 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus verzeichnet. Wie die Verwaltung am Sonntag mitteilte, erhöht sich die Zahl der akuten Fälle in der Quadratestadt damit auf 53. Den stärksten Anstieg der Infektionszahlen in den vergangenen Tagen registrierte die örtliche Gesundheitsbehörde am Freitag mit 13 neuen Corona-Fällen. Am Samstag kamen sieben, am Sonntag sechs neue Fälle dazu. Insgesamt gab es in Mannheim bisher 626 nachgewiesene Corona-Infektionen und 560 genesene Patienten.

Bei den neuen Fällen vom Wochenende handle es sich nahezu ausschließlich um reiseassoziierte Infizierte oder enge Kontaktpersonen von bereits positiv getesteten Patienten, erklärte die Stadtverwaltung. Das Gesundheitsamt ermittle weitere Kontaktpersonen aller nachgewiesenen Infizierten, vor allem im Bereich der sogenannten Risiko-Gruppen. Diese würden auch ohne Symptome auf das Coronavirus getestet und während der häuslichen Quarantäne begleitet, so die Stadt.

Alle beteiligten Ärzte und Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen, heißt es in der Mitteilung vom Sonntag. Die überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeige nur milde Krankheitsanzeichen. Betroffene könnten in häuslicher Quarantäne bleiben.