Von Harald Berlinghof

Mannheim. Vorbei an Whirlpools, Mega-Garten-Grillstationen und schmiedeeisernen Gartentoren. In den Schlemmerlandhallen, den Hallen des Handwerks oder der Halle der Metropolregion lauert ein kaum überschaubares Angebot an Produkten und Dienstleistungen. Doch wenn man mit einem seit Jahren "maimarktgestählten" Blick von Stand zu Stand flaniert, gibt es auf der elftägigen Veranstaltung auch immer mal wieder etwas Neues zu entdecken.

Dinge, die kurios, brandneu oder einfach nur verblüffend sind. Wie zum Beispiel die Kräuter-Leckerli zur Nervenberuhigung von Hunden. Gepresste Rosenblätter eignen sich für hypernervöse Hunde - etwa für solche, die an Silvester Panik wegen des Feuerwerks bekommen oder Hunde-Epileptiker. Auch dieses Krankheitsbild gibt es bei unseren vierbeinigen Freunden, wie die Dame am dazugehörigen Stand (2007) geduldig erläutert. Ebenfalls in ihrem Sortiment: Ein Kokos-Kauknochen, der das Tier von innen heraus gegen Zecken schützen soll.

Metallfackeln, die mit Toilettenpapier befeuert werden . Fotos: Gerold

"Kontrolliertes Feuerchen im eigenen Garten leicht gemacht" garantiert Jens Müller mit seinen Metallfackeln (Stand 3758), die mit einer Rolle Toilettenpapier betrieben werden. Die Metallhüllen, in die das Toilettenpapier als Brennmaterial gestellt wird, gibt es in den unterschiedlichsten durchbrochen gefertigten Motiven. Die Toilettenpapierrolle wird entweder mit handelsüblichem Supermarkt-Rapsöl getränkt oder - etwas umständlicher dafür aber mit weniger Rauchentwicklung - mit flüssigem Kerzenwachs. Mit einer Brenndauer von ein bis zwei Stunden erleuchten die Fackeln jedem Grillabend.

Eine echte Weltneuheit gibt es von AEG am Stand von Expert Esch (4300) zu sehen. Der Fleckentferner-Stift arbeitet mit Ultraschall und beschädigt nach Aussage der Expertin das verschmutzte Gewebe nicht. Der Ultraschall bricht die Struktur der Verschmutzung auf, und so kann der Grasfleck, der Lippenstiftfleck oder der Blutfleck im nächsten Waschgang einfach mit einem herkömmlichen Waschmittel entfernt werden.

Auch ein Fleckenentferner-Stift findet sich auf dem Mannheimer Maimarkt. Fotos: Gerold

Flecken auf gefliesten oder Holzfußböden oder auch an Fensterscheiben entfernt zuverlässig der Dampfsauger Marke Beam (Stand 3715). Wie durch Zauberkraft "beamt" er wie in der Science-Fiction-Serie "Raumschiff Enterprise" den Schmutz in sein Inneres. Dampf und Feuchtigkeit lösen ohne Chemie den Schmutz, und mit derselben Handbewegung saugt das Gerät ihn auf. Freilich hat das innovative Gerät auch den Preis eines gebrauchten Kleinwagens. Alle Welt arbeitet an der Entwicklung von Batterien zur Stromspeicherung. Und die meisten konzentrieren sich dabei auf die giftigen und wenig nachhaltigen Lithium-Ionen-Batterien. Die Vanadium-Redox-Batterie, die am Stand des Solar-Info-Zentrums (3418) gezeigt wird, soll im Keller eines Eigenheims den selbst erzeugten Solarstrom speichern. Sie soll zu 95 Prozent recycelbar sein, zu 100 Prozent nicht entflammbar und eine hohe Langlebigkeit aufweisen, wie Tobia Emmer vom Solar-Info-Zentrum betont. Nicht geeignet ist die Batterie allerdings für das e.GO Elektromobil, das es am Stand der MVV (3520) mit der Fotovoltaik-Anlage fürs Hausdach und der Ladestation für die Garage als Gesamtpaket gibt. Denn fürs Auto hat die neuartige Batterie noch zu wenig Power.

Existenzgründerin Amelie Köhler aus der Mannheimer Textilerei verwendet für ihre Modemarke Amillion kein Leder, keine Felle, keine Seide, keine Wolle, kein Perlmutt. Weil es sich dabei um tierische Produkte handelt. Bei ihr kommt hauptsächlich Baumwolle oder eine neuartige Bambusfaser zum Einsatz. Dem Einwand, dass Baumwollpullover beim Waschen schnell ausleiert, hat sie ihr Know-how entgegenzusetzen: "Wenn man nur zwei Prozent Nylon bei der Herstellung verwendet, passiert das nicht."