Von Eva Krafczyk

Mannheim. Die Pinguin-Anlage im Frankfurter Zoo wird zur Wohngemeinschaft: Zu den ständigen Bewohnern gesellen sich 20 Humboldt-Pinguine aus dem Mannheimer Luisenpark, die derzeit in einem Übergangsquartier gleich hinter ihrem künftigen Zuhause auf Zeit auf das ärztliche Okay warten. Da die Mannheimer Anlage im Luisenpark umgebaut wird, werden die Tiere vorübergehend in Frankfurt aufgenommen. Auf der Anlage mit rund 2000 Quadratmetern und großem Schwimmbecken ist reichlich Platz für alle.

Die possierlichen Tiere kamen vor wenigen Tagen ganz früh am Morgen. Denn auch wenn Humboldt-Pinguine in Chile und Peru heimisch sind und daher keinen Dauerfrost benötigen, wollte man die Tiere beim Transport im Sommer keinem zusätzlichen Hitzestress aussetzen, sagt Sabrina Linn, die für die Pinguine zuständige Kuratorin des Frankfurter Zoos. Die Mannheimer Kollegen hätten daher in aller Frühe angefangen, die Pinguine einzufangen und in ihre Transportboxen zu stecken.

Das sei dann auch reibungslos gelungen. Manchmal dauere es eben doch deutlich länger, einen unwilligen Pinguin beherzt zu packen und in die bereitstehende Box zu befördern. "Da muss man schon schnell im Nacken fixieren", betont die Tierexpertin. "Die sehen zwar ganz niedlich aus, aber sie können ziemlich böse beißen." In ihrem Zwischenquartier können die Mannheimer ihre neuen Mitbewohner zwar nicht sehen, wohl aber hören. "Die meisten sind sehr bereitwillig aus ihren Kisten gekommen", sagt Linn über den Umzug der Pinguine. Das sei durchaus eine Charakterfrage. Schüchternere bräuchten mitunter ein bisschen mehr Zeit, ehe sie die Box verließen und sich auf die neue Umgebung einließen.

Da die Mannheimer allesamt ihr Leben in Gefangenschaft in Deutschland verbracht hatten, mussten sie zwar nicht in Quarantäne, wurden aber erst einmal von ihren künftigen Mitbewohnern getrennt gehalten, bis eine Kotprobe analysiert werden konnte. "Die Mannheimer haben die zwar schon auf Herz und Nieren untersucht, aber durch den Transportstress scheiden die Tiere oft mehr Parasiten aus, als wenn sie keinen Stress haben."

Und wie geht es weiter? "Wir werden die Türe aufmachen und sehen was passiert", sagt Linn über die für die nächste Woche angepeilte Begegnung der künftigen WG-Bewohner. "Aber Pinguine sind soziale Tiere, und da sie die anderen hören können, sind sie sicher neugierig." Probleme bei der Integration einer Gruppe, die nahezu genauso groß ist wie die bestehende, erwartet Linn nicht. "Die haben ja jede Menge Platz, deshalb erwarten wir keine Komplikationen."

In der Pinguingruppe des Luisenparks gibt es sechs etablierte Pärchen. "Wir erwarten schon, dass die in der nächsten Brutperiode loslegen", sagt Sabrina Linn zu eventuellem Nachwuchs. Bruthöhlen sind jedenfalls reichlich vorhanden. Die Frankfurter Pinguine seien "alle noch relativ jung und unerfahren" – das Beispiel der gesetzten Pinguinpaare könnte also Vorbildcharakter haben: "Mal sehen, was die denen noch beibringen."

Denn bei den Frankfurtern gibt es ein bereits seit Längerem bestehendes Paar aus Landau, zwei andere haben sich in diesem Jahr gebildet. Und wenn sich zarte Bande zwischen Mitgliedern der beiden Gruppen entwickeln? Es gibt noch viele nicht verpaarte Pinguine aus beiden Gruppen. Die bisher noch keinen Partner gefunden haben, "werden möglicherweise bei uns fündig", ist Sabrina Linn gespannt auf die Gruppendynamik in der Frackträger-WG. Da die Mannheimer Pinguine voraussichtlich zwei bis drei Jahre in Frankfurt bleiben, haben die Tiere jedenfalls ausreichend Zeit, sich näher kennenzulernen. "Der Plan ist, dass Mannheim genau diese Tiere wieder bekommt, plus des Nachwuchses dieser Pinguine."

Romeo- und Julia-Dramen auf der Pinguin-Anlage soll es für die monogam lebenden Tiere nicht geben, wenn die Zeit der Rückkehr naht. "Sollten sich gebietsübergreifende Paare bilden, werden wir die Liebenden natürlich nicht trennen", versichert Linn. "Entweder bleibt das Paar hier, oder wir geben es mit. Wir versuchen, die gleiche Anzahl zu schicken. Aber Pärchen werden nicht getrennt - da muss keiner Sorge haben."