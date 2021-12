Von Anjoulih Pawelka

Mannheim. Seit Regina Hunder 24 Jahre alt ist, gibt es nur eine große Liebe in ihrem Leben. Sie sieht ihn nicht, kann ihn nicht hören oder anfassen und ist doch jede Minute mit ihm verbunden: Schwester Regina liebt Gott. Sie liebt ihn so sehr, dass sie sich für ein Ordensleben entschieden hat. Das ist mittlerweile 40 Jahre her. Bereut hat sie es nicht, und trotzdem war die Zeit nicht immer einfach – wie in einer weltlichen Ehe auch.

Während die Schwester in ihrer Tracht in dem gemütlichen Zimmer sitzt, in dem sie immer Besuch empfängt, und über Gott redet, spricht sie ohne viel nachdenken zu müssen. Schwester Regina wirkt bodenständig, sie ist eine, die anpacken kann und die nichts so schnell aus der Fassung bringt. Schon zu Beginn des Gesprächs stellt sie klar, dass Ordensschwestern "keine Heiligen" seien. Auch sie hadere oft, manchmal sogar mit Gott. Sie versteht sich nicht als klassische Ordensfrau, vielmehr sei sie "verrückt", also abgerückt vom Klischee, das viele vom Ordensleben hätten. Mit ihrem Tun will sie Menschen berühren, denn: Sie ist ein "Menschenfreund".

Regina Hunder wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Sie liebte schon immer Tiere und vor allem Pferde, war aber auch in der katholischen jungen Gemeinde in Sandhofen und verbrachte dort Zeit mit anderen Jugendlichen. "Ich hatte immer Kontakt mit Priestern und Ordensschwestern", erzählt die 65-Jährige, die das Ursulinen-Gymnasium in Mannheim besuchte, das von Ordensschwestern geleitet wurde. Dass sie später selbst Ursuline werden und ihr Leben Gott widmen würde, war lange nicht klar.

Dieses Gefühl der Berufung, das war nicht von Anfang an da. Ihre eigentliche Berufungsgeschichte habe im Landschulheim der Ursulinen begonnen, erinnert sich Schwester Regina. Damals auf der Schaukel, die sie mit dem Hin- und Herschwingen dem Himmel ein Stück näherbrachte. Und: Die Ordensschwester, die sich dort um die Kinder kümmerte und deren fromme und bodenständige Art die damals 14-Jährige so faszinierte. "Das Leben von Schwester Josefa machte mich einfach neugierig und ließ mich darüber nachdenken, ob so ein Leben nicht auch für mich in Frage kommen könnte." Sie wurde zu Reginas Vertrauensperson. Dass es vor allem aber auch die Gottverbundenheit der Schwester war, die Regina berührt hatte, fiel ihr erst viele Jahre später auf. Diese Begegnung mit Schwester Josefa und der Kontakt mit den Ursulinen-Schwestern in der Schule rief in ihr eine Sehnsucht hervor, auch mit Gott verbunden sein zu wollen. Zehn Jahre später sollte das Wirklichkeit werden.

Wenn sie von ihrer Liebe erzählt, strahlen ihre Augen. Sie möchte "Zeugnis geben, von dem lebendigen Gott, den man erfahren kann, auch wenn man ihn nicht sieht". Ihr ist bewusst, dass das nicht jeder nachvollziehen kann. Aber Gott gebe ihr Sicherheit – auch, wenn sie ihn nicht jeden Tag spüre und erfahre. Bei Gott gebe es keine Enttäuschungen, so wie es zwischen Menschen passiere, sagt Schwester Regina. Gott nehme sie so an, wie sie ist. Er wisse alles über sie. Und es sei tröstlich, dass er sie trotz ihrer Schwächen liebe. "Ich spüre, ich bin Gottes geliebtes Kind. Ich kann in jedem Menschen Gott begegnen. Weil jeder Mensch einen göttlichen Funken hat." Der leuchte bei manchen stark, manchmal auch bei jenen, die gar nicht an Gott glauben. "Gott lässt sich keine Vorschriften machen."

Dennoch: Der Weg hin zum Eintritt in den Ursulinen-Orden war nicht ohne Zweifel. Regina arbeitete damals als Gemeindereferentin im Schwarzwald. Währenddessen habe sie immer mal wieder überlegt, wie es wohl wäre, als Ordensschwester zu leben. Sie fragte sich, ob sie das schaffen könnte. Doch da waren auch Bedenken: "Ich war ein freiheitsliebender Mensch und wollte mich weder durch Heirat noch durch einen Ordenseintritt binden." Aber sie fühlte sich von Gott persönlich angesprochen, so wie es zwischen zwei Menschen in einer normalen Liebesbeziehung geschieht. Da sei eine Anziehungskraft gewesen, die man nicht beschreiben könne. Ihr wurde klar, dass er eine Entscheidung von ihr erwartete und sie spürte, dass dies mehr bedeutete, "als sich nur gen Himmel hochzuschaukeln".

Diese Entscheidung traf Regina dann mit 24 Jahren, als sie in den Orden eintrat. Erst einmal zur Probe für ein Jahr, um zu schauen, ob sie mit dem Leben in einer Gemeinschaft zurechtkommt. Nach diesem Probejahr begann das Noviziat, die Einführung in das Ordensleben, das zwei Jahre dauerte. Keine einfache Zeit für Schwester Regina – ihre Berufung stand auf dem Prüfstand. Im ersten Jahr als Novizin starben acht von 24 Schwestern. Es war für sie die erste Konfrontation mit dem Tod. Und dabei wollte sie, dass es im Kloster lebendig ist. Doch Nachfolgerinnen kamen keine mehr hinzu. So blieb Regina die Jüngste. "Ich trug schwer an dieser Situation und Zweifel plagten mich." War es die richtige Entscheidung gewesen?

Auch das Loslassen musste sie in den ersten Jahren im Kloster lernen. Da war ihr Auto, das sie sich mit ihrem ersten selbst verdienten Geld zusammengespart hatte und das sie nun nicht mehr behalten konnte. Auch ihre Freunde konnte sie nicht mehr sehen, wann sie wollte. Besonders schwer fiel es ihr aber, keine Tiere mehr um sich herum zu haben und lange auf das geliebte Reiten zu verzichten. Erst viel später habe sie gemerkt, dass es auch im Orden Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten und etwa Tanzprojekte ins Leben zu rufen. Dass sie nie einen Mann und eigene Kinder haben würde, sei ihr hingegen nicht schwer gefallen. "Heirat und Kinder haben, war nie mein Ziel." Zu den schönsten Aufgaben im Kloster zählte für Schwester Regina die Arbeit am Gymnasium. Sie mochte es, bis zu ihrer Rente den Schülerinnen und Schülern von Gott zu erzählen, um ihnen etwas fürs Leben mitzugeben. "Gott braucht kein Handy. Er ist jederzeit erreichbar", sagte sie oft zu den Jugendlichen.

Schwester Regina ist ein lebhafter Mensch. Während sie erzählt, lacht sie viel, versprüht Energie und Tatendrang. "Ich brauche immer Menschen, mit denen ich mich austauschen kann. Nicht nur innerhalb der Klostermauern." Diese Menschen hat sie, genauso wie Gott, an ihrer Seite. Daher fühle sie sich auch nicht einsam, obwohl sie nun die einzige verbliebene Ursulinenschwester in Mannheim ist. Mittlerweile lebt sie in einer Wohnung. Doch noch immer sieht sie das Ordensleben als Abenteuer. Sie veranstaltet Besinnungsnachmittage und hat mit dem Reitverein Mannheim ein Herzensprojekt umgesetzt. Dort verbindet sie seit zehn Jahren zwei ihrer Leidenschaften: Pferde und das Unterrichten. Sie vermittelt Jugendlichen Religionsunterricht im Pferdestall, ganz ohne Reitstunden. Es gehe darum, wie die Jugendlichen miteinander umgehen, um Respekt und Vertrauen. Das Pferd diene nur als Medium. Regina engagiert sich aber auch in der Maria-Hilf-Gemeinde, in der sie groß geworden ist. "Der Kreis schließt sich", sagt sie.

Als Ordensschwester hat Regina nicht nur das Gelübde abgelegt, in Armut und Gehorsam zu leben, sondern auch in Keuschheit, was nicht bedeutet, dass ihre Sexualität verloren gegangen ist. Es sind die kleinen Dinge, wie in den Arm genommen zu werden oder eine Berührung, die ihr helfen. Sie sagt von sich: "Ich bin ein Mensch voller Leidenschaft." Mit Gott sei einer da, der sie liebt. So, wie es Liebespaare auch spüren. Und keiner außer Gott habe einen Anspruch auf sie. Gott gibt ihr, was sie braucht, lässt aber auch schwere Zeiten zu. Um sich ganz sicher zu sein, dass ihre Liebe zu Gott reicht, um für immer Ordensschwester zu sein, hatte sie nach den ersten zwei Jahren im Kloster um Verlängerung gebeten. Am 10. April 1987 legte sie dann ihr ewiges Gelübde ab – und damit hätten plötzlich alle Zweifel ein Ende gehabt. "Was geblieben ist, ist die Sehnsucht nach Gott, die Hoffnung, ihn in allen Dingen zu finden und ihn in vielen alltäglichen Begegnungen zu erfahren."

Auf die Frage, ob sie jemals daran gedacht habe, aus dem Orden auszutreten, schüttelt sie energisch den Kopf: "Ich bin gerne Ordensfrau." Sie wäre nicht die, die sie ist, ohne ihr Leben als Ordensschwester. "Ich bin mit der Erde verwurzelt, aber ich gehöre dem Himmel", sagt sie voller Überzeugung.