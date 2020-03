Mannheim-Seckenheim. (car) An der L597 (Friedrichsfelder Straße) ist wegen Fahrbahnschäden bei der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim eine kurzfristige Sanierung nötig. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Bei den Schäden handelt es sich um Asphaltbrüche sowie Bodenwellen durch Asphaltverdrückungen.

Die L597 ist eine Umleitungsstrecke der Bundesautobahn 656. Aufgrund der noch andauernden Brückenerneuerung auf der A656 bei Mannheim-Friedrichsfeld kann daher nur der unmittelbare Kreuzungsbereich saniert werden. Die Arbeiten dauern von kommenden Freitag, 20. März, ab 20 Uhr bis Montag, 23. März, um 5 Uhr. Die Kreuzung wird halbseitig gesperrt und eine Ampelschaltung eingeführt.

Nicht befahrbar sind in diesem Zeitraum: Die Ausfahrt von der A656 aus Richtung Mannheim sowie die Auffahrt von der L597 aus Süden auf die A656 in Richtung Heidelberg. Verkehrsteilnehmer auf der L597 aus Norden kommen können weiterhin die Auffahrt auf die A656 in Richtung Heidelberg nutzen. Ebenso ist die Ausfahrt von der A656 aus Heidelberg kommend und die Auffahrt auf die A656 in Richtung Mannheim frei.