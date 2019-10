Mannheim/Ludwigshafen. (RNZ/rl) Nach den Staus am vergangenen Wochenende hat die Stadt Mannheim nun reagiert und die Planungen für die weiteren Brücken-Arbeiten am Wochenende geändert. Das teilte die Stadtverwaltung am heutigen Mittwoch mit.

Die Arbeiten starten am kommenden Freitag eine Stunde später um 21 Uhr. Die Kurt-Schumacher-Brücke ist dabei ab 21 Uhr bis Samstag um 12 Uhr in Richtung Ludwigshafen gesperrt. Ab 12 Uhr sollen die Arbeiten unterbrochen und die Sperrung bis 21 Uhr aufgehoben werden. Das soll den Verkehrsfluss in Richtung Pfalz ermöglichen.

Ab 21 Uhr sollen dann die beiden Fahrspuren wieder bis Montagmorgen gegen 5 Uhr gesperrt werden und die Arbeiten weitergehen. Die wichtige Rheinquerung soll für den Berufsverkehr am Montag wieder umfänglich nutzbar sein.

Wegen der umfangreichen Arbeiten an der Übergangskonstruktion konnte der Fuß- und Radweg auf der Brücke Richtung Ludwigshafen am vergangenen Wochenende nicht geöffnet werden, hieß es. Hier soll es nun eine Umleitung geben: Fußgänger und Radfahrer werden während der Sperrung über den intakten Fuß- und Radweg auf der Südseite der Kurt-Schumacher-Brücke geleitet. Die Umleitung soll beschildert und markiert werden. Außerdem soll wegen der Veranstaltung "Nachtwandel" am Freitag und Samstag Personal zwischen 21 und 2 Uhr die Fußgänger und Radfahrer leiten und für Fragen zur Verfügung stehen.

Die Erfahrungen damit soll nach dem Wochenende ausgewertet werden und in die Planungen für die letzten Arbeiten am Wochenende vom 15. bis 18. November einfließen.

Die Fahrspuren aus Ludwigshafen kommend sind auch an diesem Wochenende nicht betroffen. Eine großräumige Umfahrung über die Autobahn A6 und A61 wird empfohlen. Der Stadtbahnverkehr sei von der Sperrung nicht betroffen, hieß es, und könne wie gewohnt über beide Rheinquerungen genutzt werden.

Update: Mittwoch, 23. Oktober 2019, 16.30 Uhr

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Nichts ging mehr am Samstagnachmittag in der Innenstadt. Weil die Auffahrt zur Kurt-Schumacher-Brücke über das Wochenende gesperrt war, bildeten sich lange Staus - unter anderem auf dem Parkring und der Bismarckstraße. Bürger auf beiden Seiten des Rheins sind frustriert, denn das könnte sich am kommenden Wochenende wiederholen. Vergangene Woche hatte die Mannheimer Stadtverwaltung bekannt gegeben, dass die Auffahrt zur Kurt-Schumacher-Brücke an insgesamt drei Wochenenden gesperrt wird, da dringende Sanierungsarbeiten anstehen. Weitere Sperrungen sind vom 25. bis 27. Oktober und vom 15. bis 17. November geplant.

Das erste Wochenende ist vorbei und die Bilanz dramatisch. Damit sich das Verkehrschaos am kommenden Samstag nicht wiederholt, haben sich die Mitarbeiter der verantwortlichen Fachbereiche zur Krisensitzung getroffen. Eine Möglichkeit wäre, die Auffahrt am Samstagnachmittag für ein paar Stunden zu öffnen, damit die Einkäufer aus der Pfalz wieder zurückfahren können. Doch dann könnte die Zeit knapp werden. Eine zusätzliche Sperrung am Allerheiligenwochenende kommt nicht in Frage, denn am 3. November ist in Ludwigshafen verkaufsoffener Sonntag. Wie die Stadtplaner den drohenden Verkehrskollaps am Samstag abwenden wollen, werde man am heutigen Mittwoch bekannt geben, erklärte ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage.

Die Verkehrslage ist auch deshalb so prekär, weil derzeit die Hochstraße Süd dauerhaft gesperrt ist. Momentan ist die Kurt-Schumacher-Brücke die einzige Verbindung von der Mannheimer Innenstadt in die Pfalz. Und von dort kommen gerade am Samstag viele Menschen zum Einkaufen in die City. Allerdings konnten die Baumaßnahmen aus Gründen der Sicherheit nicht verschoben werden, betonte der Stadtsprecher. Sie müssen trotz der aktuellen Lage noch vor dem Winter umgesetzt werden, um die langfristige Sicherheit der Brücke zu gewährleisten.

Stand: Mittwoch, 23. Oktober 2019, 6 Uhr