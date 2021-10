Mannheim. (RNZ) Aktuell ertüchtigen die Stadt und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) die Kurpfalzbrücke. Die RNV erneuert die Gleise vom nördlichen Brückenkopf der Kurpfalzbrücke bis zur Haltestelle Alte Feuerwache. Die Stadt sanierte bis vergangenen Mittwoch die Übergangskonstruktion im Gleisbereich.

Die Arbeiten sind nun beendet, deshalb wird die einspurige Verkehrsführung aufgehoben, sodass zwischen der nördlichen Auf- und Abfahrt zur Kurpfalzbrücke und der Haltestelle Alte Feuerwache die Sperrung nur noch für die Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr bestehen bleibt. So sollen Einschränkungen für den Berufsverkehr möglichst gering gehalten werden. Die Arbeiten an der Kurpfalzbrücke sollen bis Mitte November abgeschlossen sein.

Update: Freitag, 29. Oktober 2021, 21.12 Uhr

Stadt und RNV ändern Bauplan der Kurpfalzbrücke

Mannheim. (RNZ) Am Montag, 11. Oktober, beginnen die Gleiserneuerungen auf der Kurpfalzbrücke (siehe unten). Die Stadt und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) haben die Planungen nun nach eigenen Angaben abgeändert, um die Eingriffe in den Straßenverkehr so gering wie möglich zu halten. Die Arbeiten an der Übergangskonstruktion der Brücke beschränken sich demnach auf den Gleisbereich, sodass es keine Vollsperrungen im Straßenbereich geben wird.

Die Gleisbauarbeiten der RNV zwischen dem nördlichen Brückenkopf und der Haltestelle "Alte Feuerwache" seien zwingend notwendig, um die Sicherheit des Stadtbahnbetriebs zu gewährleisten. "Die Gleise sind mittlerweile am Ende ihrer Lebensdauer angekommen und können nicht mehr instandgesetzt werden", erklärt die RNV. Das Verkehrsunternehmen hat nach eigenen Angaben in letzter Zeit bereits mehrere Schienenbrüche provisorisch repariert. Nun haben die Stadt und die RNV die geplanten Bauabschnitte noch einmal überprüft und die Abläufe optimiert.

Autos können trotzdem rollen

Um den Verkehr in der Innenstadt nicht unnötig zu belasten, beschränke man sich bei den Erneuerungsarbeiten auf das absolut Notwendige, erklärt die RNV. So könne man zur Hauptverkehrszeit in der stärker belasteten Fahrtrichtung Spuren für den Autoverkehr freiräumen. Die Einspurigkeit zwischen der nördlichen Auf- und Abfahrt zur Kurpfalzbrücke und der Haltestelle "Alte Feuerwache" beschränke sich auf die Zeit von 9 bis 15 Uhr.

Die Stadt hat außerdem entschieden, einzelne Bauabschnitte, die nicht akut erforderlich sind, auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. So könne man aktuell eine Vollsperrung der Fahrbahnen vermeiden. Während der Bauarbeiten an der Übergangskonstruktion im Gleisbereich stehen von Mittwoch, 13. Oktober, bis Mittwoch, 27. Oktober, jeweils nur die rechten Fahrspuren auf der Brücke zur Verfügung. Die Wochenendsperrung der Überfahrt von der Brückenstraße in Richtung Innenstadt für den Individualverkehr wird auf den Zeitraum von Freitag, 22. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 25. Oktober, 5.30 Uhr, verkürzt.

Update: Freitag, 8. Oktober 2021, 19.53 Uhr

Ab Montag wird's auf der Kurpfalzbrücke eng

Mannheim. (RNZ/lyd) Am kommenden Montag, 11. Oktober beginnen auf der Kurpfalzbrücke größere Arbeiten, die bei Straßenbahnen, Bussen und Autofahrern zu Beeinträchtigungen und Umleitungen führen. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH und die Stadt Mannheim mitteilen, wird ab Montag die Gleisanlage zwischen der Haltestelle "Alte Feuerwache" und dem Übergang zur Brücke erneuert. Gleichzeitig wird die Brückenübergangskonstruktion ausgetauscht.

Während der Baumaßnahme an der Gleisanlage sind die Mittelstraße sowie die Kurpfalzbrücke/Brückenstraße von Montag, 11. Oktober, 4 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 12. November, für den Stadtbahnverkehr gesperrt. Die hiervon betroffenen Stadtbahnlinien werden wie folgt umgeleitet:

> Linie 1: Die Bahnen der Linie 1 werden in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Carl-Benz-Straße und Abendakademie über die Ersatzhaltestelle Alte Feuerwache, Steige D und E, sowie die Haltestellen Schafweide, Theresienkrankenhaus, Nationaltheater und Gewerkschaftshaus umgeleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg.

> Linie 2: Die Bahnen der Linie 2 fahren aus Richtung Feudenheim kommend ab der Haltestelle Nationaltheater über die Haltestellen Gewerkschaftshaus und Rheinstraße zum Paradeplatz. Von dort geht es weiter auf dem regulären Weg zurück Richtung Feudenheim mit Halt an den regulären Haltestellen.

Die sich auf dem Umleitungsweg befindlichen Haltestellen werden nur noch in Richtung Feudenheim bedient. Die Strecke zwischen den Haltestellen Universitätsklinikum und Neckarstadt West in Fahrtrichtung Innenstadt/Neckarstadt West entfällt. Die Haltestellen Alte Feuerwache, Neumarkt, Bgm.-Fuchs-Straße und Neckarstadt West können von den Bahnen der Linie 2 nicht bedient werden.

Zwischen den Haltestellen Carl-Benz-Straße und Neckarstadt West wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der die Haltestellen Neumarkt und Bgm.-Fuchs-Straße bedient. An der Haltestelle Carl-Benz-Straße besteht eine Übergangsmöglichkeit zu den Ersatzbussen der Linie 2 in Richtung Neckarstadt West bzw. der Stadtbahnlinien 1 und 3 Richtung Innenstadt.

> Linie 3: Die Bahnen der Linie 3 werden in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Carl-Benz-Straße und Kunsthalle über die Ersatzhaltestelle Alte Feuerwache, Steig D und E, sowie die Haltestellen Schafweide, Theresienkrankenhaus, Nationaltheater und Rosengarten umgeleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Alte Feuerwache, Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz, Strohmarkt und Wasserturm werden nicht bedient.

> Linie 4/4A und 15: Die Bahnen der Linie 4/4A und 15 fahren in beiden Richtungen zwischen Universitätsklinikum und Abendakademie eine Umleitung über die Haltestellen Theresienkrankenhaus, Nationaltheater und Gewerkschaftshaus. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Schafweide und Alte Feuerwache können nicht bedient werden.

Die Umleitungswege führen zu geringfügigen Anpassungen im Fahrplan. Einzelne Fahrten finden mehrere Minuten vor der regulären Abfahrtszeit statt.

> Nachtbuslinie 2: Die Nachtbuslinie 2 verkehrt zwischen den Haltestellen Carl-Benz-Straße und Neckarstadt West mit Bedienung der Haltestellen Neumarkt und Bgm.-Fuchs-Straße. Die Haltestellen Alte Feuerwache und Kurpfalzbrücke können nicht bedient werden.

Einschränkungen im Individualverkehr

Ab Montag, 11. Oktober, wird der Verkehr tagsüber einspurig über die rechte Fahrspur der Kurpfalzbrücke geführt. Die jeweils linken Fahrspuren sind für den Individualverkehr gesperrt. Zudem ist das Linksabbiegen von der Dammstraße in die Brückenstraße sowie Geradeausfahren in die Neckarpromenade vom 11. Oktober bis zum 12. November nicht möglich. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.

Um einen pünktlichen Abschluss der Maßnahme zu gewährleisten und den Verkehr nicht weiter zu beeinträchtigen, sind auch Arbeiten in der Nacht und am Wochenende nötig. Dafür wird die Brücke für Autos in folgenden Nächten voll gesperrt:

> Montag, 11. Oktober, bis Donnerstag, 14. Oktober: nächtliche Vollsperrung beider Fahrspuren jeweils von 21 Uhr bis 5:30 Uhr. Für den Fuß- und Radverkehr bleibt immer auf einer Seite der Brücke eine Zuwegung erhalten. Die Hinweis- und Umleitungsbeschilderung ist zu beachten.

> Freitag, 15. Oktober, 21 Uhr, bis Montag, 18. Oktober, 5:30 Uhr: wird die Fahrtrichtung Neckarstadt – stadtauswärts fahrend – für den Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Jungbuschbrücke und die Friedrich-Ebert-Brücke geleitet. Der Fuß- und Radverkehr wird über den Geh - und Radweg in Fahrtrichtung Innenstadt geführt.

> Donnerstag, 21. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 25. Oktober, 5:30 Uhr: wird die Überfahrt von der Brückenstraße in Richtung Innenstadt für den Individualverkehr vollgesperrt. Zudem ist in dieser Zeit das Linksabbiegen von der Käfertaler Straße/Schafweide in die Brückenstraße nicht möglich. Der Verkehr in Richtung Innenstadt wird um den Alten Meßplatz bzw. über die Jungbuschbrücke und die Friedrich-Ebert-Brücke geleitet. Der Fuß - und Radverkehr wird über den Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Neckarstadt geführt.

> Montag, 25. Oktober, bis Mittwoch, 24. November: nächtliche Vollsperrung beider Fahrspuren jeweils von 21 Uhr bis 5:30 Uhr. Der Verkehr wird über die Jungbuschbrücke und die Friedrich-Ebert-Brücke geleitet. Für den Fuß- und Radverkehr bleibt immer auf einer Seite der Brücke eine Zuwegung erhalten. Die Hinweis- und Umleitungsbeschilderung ist zu beachten.

Zufahrt Tiefgarage Neckarpromenade

Während der nächtlichen Vollsperrungen der Kurpfalzbrücke sowie der Wochenendsperrung vom 15. bis 18. Oktober ist die Tiefgarage der Neckarpromenade nur über die Schafweide erreichbar.

Wegen der Sperrungen müssen außerdem die Buslinien 53 und 61 umgeleitet werden und einige Haltestellen entfallen:

> Linie 53: Die Busse der Linie 53 werden in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Bonadiesstraße und Kurpfalzbrücke über die Industriestraße, Ludwig-Jolly-Straße, Jungbuschbrücke und den Luisenring umgeleitet. Die Haltestellen Bunsenstraße, Marchivum, Lortzingstraße, Bgm.-Fuchs-Straße, Neumarkt und Alte Feuerwache können nicht bedient werden. Auf dem Umleitungsweg wird die Haltestelle Fardelystraße bedient.

> Linie 61: Die Fahrten der Linie 61 beginnen und enden bereits an der Haltestelle Carl-Benz-Straße. Die Haltestellen Alte Feuerwache und Kurpfalzbrücke können nicht bedient werden.