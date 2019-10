Mannheim. (RNZ) Anlässlich der Eröffnung seiner Ausstellung "AuraAroma?-Beule" am Donnerstag, 24. Oktober, hat der Performance- und Videokünstler John Bock den Schauspieler, Künstler und DJ Lars Eidinger zu einem Auftritt der "Autistic Disco" in die Kunsthalle eingeladen. Beide verbindet eine langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit unter anderem in Bocks jüngsten Film-Werken, in denen Eidinger zentrale Figuren darstellt. Mit dem Party-Format "Autistic Disco" legt Eidinger regelmäßig eklektische Tanzmusik in ausverkauften Konzerthallen auf. Die Mischung aus verschiedenen Genres und Stilen sorgt mit häufigen Überraschungselementen für ausgelassene Stimmung.

Die "Autistic Disco" findet ab 23 Uhr im Auditorium der Kunsthalle statt, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Zuvor findet ab 21 Uhr die DJ-Session "Lesson" mit den DJs Nyce und Tine Voecks statt. Tickets zum Preis von 12 Euro gibt es im Internet unter https://shop.kuma.art//product/event/211. Am Samstag, 26. Oktober, tritt Lars Eidinger zudem in Heidelberg in der Halle 02 auf.