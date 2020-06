Katrin Radermacher, Leiterin der Restaurierungsabteilung in der Kunsthalle Mannheim, arbeitet am Gemälde „Die Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko“ von Édouard Manet. Foto: dpa

Von Julia Giertz

Mannheim. Er ist nicht mehr der Jüngste, war schon mehrfach in Behandlung und darf auch nicht mehr reisen – Dieser Manet der Kunsthalle Mannheim ist Publikumsmagnet und Aushängeschild des Museums. Das rund drei Meter breite und zweieinhalb Meter hohe Ölgemälde zeigt "Die Erschießung des Kaisers Maximilian von Mexiko" von Édouard Manet (1832 bis 1883). Allein für die Grundreinigung ist der Riese von einem Bild noch bewegt worden. Das Wellness-Programm für das Meisterwerk hat Hausrestauratorin Katrin Radermacher übernommen.

Mit einem feinporigen Spezialschwamm wischt sie behutsam über die Leinwand, die mit der Hinrichtung eines Bruders von Kaiser Franz Josef von Österreich einen dramatischen Moment der Kolonialgeschichte festhält. Auf dem mit destilliertem Wasser getränkten Schwamm zeigen sich graue Spuren. "Hier löst sich der Schmutz von 20 Jahren", sagt Radermacher und rückt ihre Lupenbrille zurecht. Damit das Bild wieder in neuem Glanz erstrahlt, reinigt sie es noch mit künstlichem Speichel. Kleine Macken merzt die Expertin mit Aquarellfarbe aus. Das 1868/69 entstandene Werk ist dank des ersten Direktors des Hauses, Fritz Wichert, 1910 nach Mannheim gekommen. Das Historienbild kostete 90.000 Goldmark. "Das gab der städtische Etat damals nicht her", sagt Vizedirektorin Inge Herold. Mannheimer Bürger halfen aus. Herkunft und Aussage des Gemäldes sorgten damals für Streit. So kleidete Manet das Erschießungskomitee in französische Uniformen, obwohl der mit einem Sombrero dargestellte Kaiser von mexikanischen Soldaten erschossen wurde, und zwar am 19. Juni 1867, wie Manet auf dem Gemälde vermerkt. In der ersten von vier Fassungen des Motivs hatte er die Soldaten noch in mexikanische Uniformen gesteckt.

Die Botschaft, dass Frankreich verantwortlich sei für das Scheitern der von ihm betriebenen österreichischen Regentschaft in Mexiko, war laut Herold für die Franzosen, aber auch die anderen Europäer nicht hinnehmbar. "Sie haben den Kaiser für ihre Machtinteressen gegenüber den USA instrumentalisiert und ihn fallen gelassen, als der Widerstand der Mexikaner größer wurde." Direktor Wichert wiederum griffen nationalistische Kreise an, weil er angeblich französische Künstler deutschen vorzog.

Während Herold den Blick auf den kunstgeschichtlichen Hintergrund richtet, konzentriert sich Radermacher auf Restaurationsgeschichte und die Beschaffenheit des Bildes. Der Manet ist in dieser Hinsicht eine einzige Herausforderung und ein gutes Beispiel dafür, was man alles falsch machen kann. Denn auf die dünne Originalleinwand klebte man Anfang der 60er Jahre zur Stabilisierung von hinten eine zweite Leinwand. Der Klebstoff der Firma Caparol war gerade erst auf den Markt gekommen und wurde in der Kunsthalle gleich beim kostbarsten Stück der Sammlung ausprobiert.

Man nahm dafür die Leinwand aus ihrem Rahmen, legte sie mit der Rückseite auf den Boden, bestrich erst einmal die Hälfte mit dem neuartigen Stoff und klebte die zweite Leinwand darauf. Statt sich zu stabilisieren, wellte sich die Leinwand beim Trocknen. "Das war ein Schock für die damals Verantwortlichen und für das Bild eine Tortur", schildert Radermacher, die sich seit 1996 in der Kunsthalle um das Wohlergehen der Bilder kümmert.

Das Malheur wurde im wahrsten Wortsinn ausgebügelt. Damit sich die beiden Leinwände verbinden, wurde das kalt aufgetragene Harz durch Wärmelampen verflüssigt. "Mit einem Handbügeleisen hat man die Lufttaschen entfernt und die Leinwände wieder gerade hinbekommen", erzählt die studierte Restauratorin. Bilder aus dem Rahmen zu nehmen, ist heute ein absolutes Tabu. "Wir gehen viel, viel vorsichtiger vor und versuchen tiefe Eingriffe zu vermeiden."

Konservierung und Restaurierung sind teure Unterfangen und das Budget dafür steht in Konkurrenz etwa zu den Mitteln für den Ankauf von Exponaten. Laut Herold wäre für 60 Prozent der Sammlung mit ihren 2000 Gemälden, von denen nur etwa zehn Prozent ausgestellt sind, eine Grundreinigung nötig. Wenn die Kunstwerke noch nicht darüber verfügen, gehören auch eine Doppelverglasung sowie ein Schwing- und Rückseitenschutz zum Rundum-Sorglos-Paket. Herold setzt bei der Finanzierung – genau wie vor mehr als 100 Jahren Direktor Wichert – auch auf das Engagement der Bürger. Seit zehn Jahren hat die Kunsthalle ein Bildpatenprogramm, bei dem Spender die Restaurierung von Kunstwerken durch externe Unternehmen bezahlen. Das hat der Kunsthalle schon weit über 200.000 Euro für Verschönerungen eingebracht.

Fallen diese denn Besuchern überhaupt auf? Den Stammgästen wahrscheinlich, meint Herold. Den anderen verdeutlicht sie die Bedeutung von Restaurierung, indem sie immer mal wieder "Krücken" zwischen einwandfreie Exemplare hängt. Als so ein makelloses Gemälde – allerdings wegen seines Formats und seines Gewichts von 100 Kilogramm ohne Verglasung – wird der Manet aus dem Atelier Radermachers in ein paar Wochen wieder in seinen eigenen Saal zurückkehren; vorerst die letzte Bewegung für das weit gereiste Bild, für dessen Präsentation im New Yorker Museum of Modern Art 2007 die Fifth Avenue gesperrt werden musste. Seitdem ist der Manet in seiner kurpfälzischen Heimat geblieben.