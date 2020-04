Von Marco Partner

Mannheim. Weitere Häftlinge haben sich in der Mannheimer Justizvollzugsanstalt (JVA) mit dem Coronavirus infiziert. Nachdem in den vergangenen Wochen zwei Covid-19-Erkrankungen bekannt wurden, bestätigt JVA-Leiter Holger Schmitt nun vier weitere Corona-Fälle. Das ergaben Testungen möglicher Kontaktpersonen. Alle sechs positiv getesteten Gefangenen befänden sich nun räumlich von den anderen rund 700 Insassen isoliert in einem separaten Gebäude in Quarantäne.

Bereits am 17. April war der erste Fall mit dem neuartigen Sars-Virus im Mannheimer Gefängnis bekannt geworden. Daraufhin wurden zunächst weitere 44 Inhaftierte und etwa ein Dutzend Mitarbeiter getestet. Bei dieser Stichprobe zeigte sich, dass ein weiterer Häftling mit Covid-19 infiziert ist.

Im Anschluss entschieden die Gefängnisleitung und das Gesundheitsamt, weitere Gefangene sowie das JVA-Personal zu testen. "Insgesamt wurden bisher 167 Gefangene untersucht. Sechs Gefangene wurden positiv getestet, ein Gefangener verweigerte den Test, ein Testergebnis steht noch aus und 159 Testergebnisse waren negativ", informiert Holger Schmitt auf Nachfrage.

Bei allen positiv getesteten Gefangenen handele es sich um Untersuchungsgefangene, die sich zwischen wenigen Wochen und mehreren Monaten in Haft befänden. "Die isolierten Gefangenen werden nun durch medizinisches Personal betreut und sind weitestgehend symptomfrei. Vereinzelt wird aber auch über leichte Gliederschmerzen geklagt, teilweise über erhöhte Temperatur", teilt Schmitt mit.

Wo und wann sich die Männer im Alter zwischen 25 und 35 Jahren angesteckt haben, ist immer noch unklar. Dass weitere Gefangene infiziert sind, sei nicht auszuschließen, gibt Schmitt zu. Um das Infektionsrisiko zu verringern, begrenzte das Justizministerium bereits im März die privaten Besuche der Gefangenen von drei Stunden auf das gesetzliche Mindestmaß von einer Stunde im Monat. Aktuell sind die privaten Besuche bis auf Weiteres ganz ausgesetzt. Die Gefangenen können mit Verwandten und Freuden über Videochat sprechen. Verteidiger- und Polizeibesuche werden "nur in wichtigen unaufschiebbaren Angelegenheiten" erstattet.