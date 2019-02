Die Schrecken des Holocaust: David Haas stellt das Buch seines Großvaters in der Realschule in Seckenheim vor. Foto: Gerold

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Ein Vater erklärt seinem Kind die Welt. Er malt dem kleinen Jungen Blumen, die Freiheitsstatue, ein knuspriges Brathähnchen und eine Friedenstaube. Er zeichnet den Sohn beim Essen und Spielen, bei Ausflügen in die weite Welt und später, wenn er einmal groß und vielleicht ein berühmter Ingenieur geworden ist. Die Zeichnungen sind auch deshalb besonders gelungen, weil der Mann ein gelernter Grafiker ist und mit dem Zeichenstift wunderbar umgehen kann. Tomas, so heißt der Kleine, soll das Bilderbuch zu seinem dritten Geburtstag am 22. Januar 1944 als Geschenk bekommen. Doch erst 15 Jahre später wird dieser von dessen Existenz erfahren und das Buch in Händen halten.

"Das einzige, was meinem Vater von seinem Vater geblieben ist, nachdem dieser im Konzentrationslager Auschwitz gestorben ist", erzählt David Haas, als er vor Zehntklässler der Seckenheimer Realschule steht. In Geschichte befassen sich die jungen Menschen gerade mit dem Thema Nationalsozialismus und Judenverfolgung. Der Schüler Elias hatte die Idee, den mit seinen Eltern bekannten David Haas darum zu bitten, vom Schicksal seiner jüdischen Familie zu berichten. "Ich glaube, dass es noch einmal anders ist, wenn Betroffene darüber sprechen", sagt der 16-Jährige.

Das Bilderbuch "Für Tommy zum dritten Geburtstag" entstand im Konzentrationslager Theresienstadt. Umgeben von Hunger, Dreck und Gewalt, eingepfercht auf engstem Raum und stets die drohende Deportation vor Augen. Heimlich hielt der aus Sudetendeutschland stammende Bedrich Fritta die grauenvolle Zustände mit seinem Stift in über 250 Zeichnungen fest, in der Hoffnung, sie irgendwie nach draußen schmuggeln zu können. Parallel dazu arbeitete er an dem Bilderbuch für seinen kleinen Sohn Tomáš, genannt Tommy, um ihm die Welt jenseits der Ghettomauern zu zeigen. "Das ist kein Märchen, das ist die Wahrheit", übersetzt David Haas, was auf Tschechisch unter einer der Zeichnungen steht. Als Fritta verraten wurde, gelang es ihm, neben seinen Zeichnungen, die das wahre Theresienstadt entlarven, auch das Buch für Tommy zu vergraben, bevor er verhaftet und nach Auschwitz deportiert wurde. Dort starb er im November 1944. Tommys Mutter überlebte Theresienstadt nicht. Leo Haas, der mit Fritta nach Auschwitz verschleppt worden war, adoptierte den verwaisten Jungen und holte später die versteckten Zeichnungen und das Bilderbuch aus dem befreiten Theresienstadt.

"Mein Vater gründete 1964 in Prag seine eigene Familie. 1975 zogen wir dann nach Mannheim, wo ich mit meinen Geschwistern aufgewachsen bin", erzählt David Haas, der heute seinen Lebensmittelpunkt wieder in Prag hat. Thomas Haas ist 2015 verstorben. Viele Jahre war der Mann mit Vollbart, Glatze und Brille für die Seckenheimer als Leiter der Stadtbüchereizweigstelle ein vertrautes Gesicht.

"Warum erzähle ich euch das alles?" fragt David Haas und schiebt die Antwort gleich hinterher: "Weil ich nicht Opfer bin und ihr nicht Täter seid, und wir daher ohne uns Vorwürfe zu machen über die Vergangenheit sprechen können". Denn immer noch gebe es sie, die Nazi-Sprüche. Flapsig hingeworfen oder plakativ an Wände geschmiert, wie die jungen Leute aus eigener Erfahrung bestätigen. Haas will die Frage zu stellen, wie es damals überhaupt so weit kommen konnte. Die Nachfolgegenerationen hätten zwar keine Verantwortung für das Geschehene, aber sehr wohl für das Hier und Jetzt und dafür, die Demokratie zu erhalten und gegen Diskriminierung von Minderheiten einzutreten.

Das Original des Bilderbuchs, das mittlerweile in der deutschen Übersetzung als Faksimile gedruckt ist, befindet sich in Familienbesitz. Im heimischen Bücherregal von David Haas steht es dennoch nicht. Gemeinsam mit seinen Geschwistern hat er es dem Europaeum an der Universität Regensburg überlassen. Sein Vater habe es stets als Vermächtnis und Last zugleich empfunden. "Mir geht es nicht anders", bekennt der Sohn. Es wiege tonnenschwer und sei doch ein Mutmach-Buch mit der Botschaft "Wir haben gewonnen".