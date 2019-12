Von Gerhard Bühler

Mannheim. Die Innenstadt attraktiver für Passanten machen, ohne dass die Erreichbarkeit darunter leidet – das ist eine schwere Aufgabe. Um die zu bewältigen, aber auch um die generelle Verkehrsentwicklung in geordnete Bahnen zu lenken, will die Stadtverwaltung einen Masterplan Mobilität 2035 erstellen. Ein Hauptpunkt dabei bildet die Ausweitung der Fußgängerzone auf Fressgasse und Kunststraße. Grüne, SPD und CDU unterstützen diese Idee. Erste konkrete Maßnahmen in der City könnten schon 2020 erfolgen.

Der Plan soll einen Baustein des Mobilitätspakts auf regionaler Ebene bilden, mit dem über die Baustellenthematik hinaus ein Gesamtkonzept für alle Verkehrsarten im Kernraum Rhein-Neckar entwickelt werden soll. Die CDU hat ihre anfängliche Ablehnung des neuen Masterplans aufgegeben und zuletzt eigene Vorstellungen für eine Ausweitung der Fußgängerzone und Verkehrsberuhigung in der City für Fressgasse und Kunststraße formuliert. Grünen und SPD sind ebenfalls für die Ausdehnung einer autofreien Zone. Auseinander gehen die Vorstellungen in puncto Ausdehnung. Die Grünen fordern eine Autofreiheit der ganzen Innenstadt bis zum Jahr 2030.

„Das ist ein großes Rad“, schickte Baubürgermeister Lothar Quast (SPD) beim Bericht zum aktuellen Sachstand voraus. Die umfangreiche Aufgabe, den Masterplan Mobilität zu erstellen, soll an ein Büro für Verkehrsplanung vergeben werden. Wegen des Umfangs, gerechnet wird mit drei Jahren Arbeit und 500.000 Euro Kosten, muss der Auftrag EU-weit ausgeschrieben werden.

Im März 2020 solle die Ausschreibung starten, im Sommer der Auftrag erteilt werden, präzisierte Quast den Zeitplan. „Bei der Innenstadt wollen wir eine zügigere Abwicklung“, kündigte er vorgezogene Maßnahmen an – auch mit Blick auf geäußerte Erwartungen seitens des Gemeinderats. Es liegt eine Fülle von Anträgen vor. Ein entsprechendes Konzept wolle die Stadt noch bis Jahresende fertig haben, so Quast. Wie Klaus Elliger, Leiter der Stadtplanung, ergänzte, seien noch Analysen der Auswirkungen erforderlich. An neuralgischen Punkten werden Verkehrssimulationen erstellt. Ein Durchfahrverbot für die Kunststraße sei nicht so einfach, denn: „Wir wollen die Verkehre nicht in die Wohnstraßen drücken“, so Elliger. Zahlen der Stadt zufolge sind die Hauptrouten von Fressgasse und Kunststraße mit bis zu 10.000 Fahrzeugen innerhalb von 16 Stunden belastet. Der Anteil des Durchgangsverkehrs hat sich seit den 90er Jahren verringert und liegt bei 13 Prozent in der Fressgasse und 15 Prozent bei der Einfahrt in die Quadrate in C 7 und D 7.

„Es gibt vom Bundesgesetzgeber eine neue Verordnung zu Parkverstößen, das sind jetzt keine Bagatellen mehr“, stellte Elliger den neuen Preisrahmen vor. Gehwegparken könne künftig bis 55 Euro, mit Behinderung bis 80 Euro, im Extrem über 100 Euro teuer werden. Angesichts zugeparkter Gehwege für Fußgänger habe die Stadt vor, das Parken nur noch auf einer Straßenseite mit einem Restabstand von 1,50 Metern zu erlauben, auf der anderen Seite ganz zu verbieten. Dies betreffe die ganze Stadt, nicht nur die Innenstadt, erklärte Elliger.