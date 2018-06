Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Der ehemalige Rhenania-Getreidespeicher am Eingang des Mannheimer Industriehafens soll abgerissen werden - zumindest wenn es nach dem Eigentümer, der Rhenus-Gruppe geht. Bis jetzt wurde der Speicher zur Zwischenlagerung von Rapssaat von einer externe Firma genutzt. Nachdem die Ölmühle Bunge ihren Vertrag zum Jahresende gekündigt hat, sieht das Unternehmen keine, wie es heißt, "tragbare weitere Nutzungsmöglichkeit des Silos durch die Rhenus-Gruppe". Deshalb hat das Unternehmen bei der Stadtverwaltung einen Antrag auf Abriss gestellt.

"Weiterer Hintergrund ist, dass es sich um ein über 100 Jahre altes Gebäude handelt, das nicht mehr den heutigen logistischen Anforderungen zum Umschlag und der Lagerung von Waren entspricht. Zudem befindet sich der Speicher auf einem Sondernutzungsgebiet und kann daher nur für gewerbliche Zwecke genutzt werden", heißt es in der Stellungnahme des Unternehmens weiter. Da es sich bei dem Silo jedoch um ein teilweise denkmalgeschütztes Bauwerk handle, seien mit der Stadt Mannheim und dem Denkmalschutzamt intensive Gespräche geführt worden. Sollte der Abriss von Behördenseite genehmigt werden, plant Rhenus eine anderweitige logistische Nutzung des Grundstücks. Dies könnten moderne Lagerhallen sowie Lagerflächen zum freien Umschlag von Schüttgütern sein. Der Logistikdienstleister erwartet eine Entscheidung in absehbarer Zeit.

Damit bewahrheiten sich die Befürchtungen des Vereins Rhein-Neckar-Industriekultur, der sich bereits im Sommer im Rahmen der "Tage der Industriekultur" besorgt um den Fortbestand des markanten Gebäudes an der Kammerschleuse geäußert hat und nun hofft, den Abriss mit einem Nachmieter abwenden zu können. Rhenus hat nach eigener Angabe bereits im vergangenen Jahr den Antrag auf eine Abrissgenehmigung gestellt. "Ein Abriss wäre ein unwiederbringlicher Verlust", sagt Veit Lennartz vom Verein Rhein-Neckar-Industriekultur.

Anders als bei der direkt am Verbindungskanal gelegenen Kaufmannmühle hält der Verein aufgrund des Umfelds Überlegungen hinsichtlich Wohnraums an dieser Stelle zwar nicht für realistisch. "Als Lagerraum ist der Speicher jedoch sicherlich vorstellbar", so Lennartz und nennt als Beispiel den Gebäudekomplex der ehemaligen "Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine" (GEG). Die sogenannte "genossenschaftliche Burg" wird aktuell von einer Speditionsgesellschaft als Speziallager genutzt. Künstler und Handwerksbetriebe haben Flächen als Ateliers und Werkstätten angemietet. "Ein wichtiges Zeugnis der Mannheimer Industriegeschichte würde verschwinden", bedauert auch Vorstandsmitglied Hilde Seibert.

Wenn es kommt, wie vom Eigentümer geplant, dann würde ein Gebäude dem Erdboden gleichgemacht, das 1910/1911 zum Zeitpunkt seiner Erbauung das modernste Getreidesilo am ganzen Rhein war. Zu seinen baulichen Besonderheiten zählt, dass es sich von zwei Seiten sehr unterschiedlich zeigt: Sieht man von der Kammerschleuse aus ein neun Stockwerke hohes, mit vielen kleinen Fenstern schlicht und streng anmutendes dunkelrotes Backsteingebäude, so ist vom Bonadishafen aus auf der fensterlosen Seite des Silos der gründerzeitliche Stil, ergänzt um einige Jugendstilelemente, mitsamt Firmenschriftzug Rhenania gut erkennbar. Roter Backstein wurde hier nur für die Stützmauern verwendet. Der Rest ist aus gelben Ziegelsteinen gebaut. Es ist offensichtlich, dass die beiden Bauten mit ihren unterschiedlichen Dachformen nicht zur selben Zeit errichtet wurden.

Über das Bauliche hinaus ist der Rhenania-Speicher in der Mühlenstraße 5 eng verknüpft mit dem persönlichen Schicksal der jüdischen Unternehmerfamilie Hecht. Die Getreidehändler Jacob und Hermann Hecht hatten 1908 in Mannheim die Rhenania-Speditions-Gesellschaft gegründet und sie zum führenden Unternehmen in Deutschland gemacht. Der Mannheimer Industriehafen galt zur damaligen Zeit als das größte Mühlenzentrum Süddeutschlands. In der Nazizeit wurde die Familie enteignet, überlebte aber den Holocaust. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Firma Rhenania an die Familie zurückgegeben und entwickelte sich zu einem der größten westeuropäischen Unternehmen im Binnenschifffahrts-Sektor.