Mannheim. (boo) In Heidelberg und vielen anderen Städten gibt es schon Wimmelbücher. Nun entsteht eines über Mannheim, und wer dabei sein will, kann der Illustratorin Kimberley Hoffman über die Schulter schauen: Am Samstag, 22. September, beobachtet die seit vielen Jahren in Deutschland lebende Amerikanerin in der Arbeiterkneipe des Technoseums das Geschehen und die Besucher. Wer einverstanden ist, könnte eine "Rolle" in dem Mannheim-Wimmelbuch übernehmen.

Die Illustratorin hat sich drei Orte ausgesucht, wo sie Menschen beobachten und zeichnen kann: Am 21. September ist sie im Studentencafé der Schloss-Universität, am 22. September im Technoseum und einen Tag später beim "Tag der Zaubermäuse" im Luisenpark.

Hoffman kam 1991 als junge Frau von der Ostküste der USA nach Deutschland und lebt heute mit Mann und Kindern in Wolfenbüttel. Wimmelbücher mit den bunten witzigen Bildgeschichten sind nicht nur bei Kindern beliebt, regen die Fantasie an, ermuntern zum Erzählen.

Das Mannheim-Buch soll spätestens bis Ostern nächsten Jahres erscheinen, so die Illustratorin. Im Vorfeld hat sie sich selbstverständlich schon mit der Quadratestadt auseinandergesetzt, die sie bisher überhaupt nicht kannte.

"Als ich Mannheim für meine Recherche besucht habe, war ich angenehm überrascht. Der Paradeplatz, den ich zuerst im Internet recherchiert habe, war viel lebendiger, als ich mir vorgestellt habe", stellte sie bei ihrem Besuch fest. Die aus New York stammende Hoffman war zudem begeistert vom Wochenmarkt und dem Treiben vor dem Alten Rathaus.

Aber auch "Klein Istanbul" in den H-Quadraten hat es ihr angetan. "Ein bisschen wie Greenwich Village", meinte sie beim Gang durch die Innenstadtquadrate und lobt das internationale Flair.

Beeindruckt war sie auch von dem vielen Grün in der Stadt. Und dass aus Mannheim zahlreiche Erfindungen wie das Auto oder das Laufrad kommen, war ihr neu.

Also Stoff genug für die drei Arbeitstage, an denen die Grundlage für das Wimmelbuch entsteht. Das Technoseum stimmt die Besucher schon am Eingang darauf ein, dass sie an der Theke in der Arbeiterkneipe die "Macherin" des Wimmelbuches treffen und ihr bei der Arbeit zuschauen können.

Für die Kleinen bringt sie auch ein paar Stifte mit, damit sie selbst kreativ werden können. Die Personen, die im Buch dann erscheinen, werden stilisiert dargestellt.

"Man muss die Leute kennen, um sie erkennen zu können", beschreibt Hoffman ihre Technik. Wer interessiert ist, darf dann gegen einen kleinen Obolus sogar eine Originalzeichnung mit nach Hause nehmen.

Info: Technoseum, 22. September, 12 bis 14 Uhr und 15 bis 17 Uhr in der Arbeiterkneipe. Luisenpark, 23. September 15.30 bis 18 Uhr, auf der Seebühne bei dem Mitmachtheater "Julchen und die Zaubermäuse". Bei schlechtem Wetter fällt die Zeichenstunde aus.