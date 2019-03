Mannheim. (pol/mare) Rund 9000 Teilnehmer tanzten in der Nacht auf Sonntag bei der "I am Hardstyle - Germany" auf dem Maimarktgelände. Polizei und Rettungskräfte waren ebenfalls zahlreich vertreten. Hatten gemessen an der Besucherzahl aber nur wenig zu beanstanden und zu tun.

Denn wie die Polizei mitteilt, wurden 73 Menschen mit Drogen erwischt. In einem Fall - erwischt wurden Menschen mit Wohnsitz in Frankreich - wurde eine Kaution von 3300 Euro einbehalten. Bei Fahrzeugkontrollen gab es sogar keine Beanstandungen. Die Beamten hatten bei ihren Kontrollen das Augenmerk auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gelegt.

Der Rettungsdienst musste 33 Menschen behandeln. Vier davon wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beschwerden wegen Ruhestörung gab es nicht.