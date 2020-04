Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Ob das Mannheimer Rathaus auf den Hund gekommen ist, liegt im Auge des Betrachters. Zumindest, was die Menge der Tiere anbelangt, stimmt das. Immerhin tragen 10.569 Vierbeiner städtische Plaketten am Halsband. Auch bei der neuen Steuersatzung für Sammy, Sunny und Co. sprechen manche von einem "dicken Hund", den sich die Verwaltung leistet. Ursprünglich sollten alle Hunde, die aus dem Tierheim geholt werden, zeitlebens von einer Steuer befreit sein. Davon ausgenommen allerdings bleiben in der Schlussfassung der Satzung auf Initiative des Rathauses die sogenannten "Kampfhunde". Dafür sollen Jäger für ihre Tiere künftig nichts mehr bezahlen.

"Das ist ein Unding", schimpft Andreas Parmentier von der Tierschutzpartei in der Fraktion LiParTie. Sie war es, die bei den jüngsten Haushaltsberatungen jenen Antrag durchgesetzt hatte, der bundesweit für Furore sorgte. Mehrheitlich wurde damals beschlossen, alle vermittelten Tierheimhunde ohne Ausnahme von der Steuer zu befreien.

In den jetzt vorgelegten Paragrafen aber winkt das Ordnungsamt ab, ohne eine nähere Begründung vorzulegen. Die Einbeziehung der Listenhunde in eine Steuerbefreiungsregelung sei überaus kritisch zu bewerten, und die generelle Befreiung würde "dem Ziel der Eindämmung der Haltung dieser Hunde zuwider laufen", heißt es schwammig.

Auch der Mannheimer Tierheimleiter Herbert Rückert kann den Sinneswandel nicht verstehen. "Das Ordnungsamt bringt uns sogenannte Kampfhunde, damit wir sie trainieren, auf Kosten der Stadtkasse resozialisieren und dann ohne Bedenken vermitteln können. Und jetzt blockiert dasselbe Amt eine Steuerbefreiung auch für diese Tiere, die ihren Wesenstest bestanden haben." Bei einer Hundesteuer von 648 Euro sei das Schicksal fast aller "armen Geschöpfe" so gut wie besiegelt: Sie bleiben bis zum Lebensende im Zwinger auf der Friesenheimer Insel. "Kaum jemand wird diesen hohen Preis bezahlen, wenn er einen American Staffordshire, Pitbull oder einen Mischling der Rassen will", zeigt sich Rückert tief enttäuscht von dem neuen Passus in der überarbeiteten Hundesteuersatzung.

Mannheims Tierschutzbeauftragte Christina Eberle von den Grünen schließt sich dieser Meinung an. Die sechsmal so hohe Steuersumme solle lediglich die Nachfrage nach diesen Rassen eindämmen, denn sie würden zumeist direkt von professionellen Händlern gekauft. Bei den Tierheimhunden allerdings sei das Argument von der ordnungspolitischen Lenkung fehl am Platz.

Öl ins Feuer der heißen Tierschutzdebatte gießt zudem ein Antrag der CDU. Als "Dank und Motivationshilfe" für jene Jäger, die Wildschweinbestände im städtischen Umland zur Freude der Anwohner deutlich dezimiert haben, soll ihnen dauerhaft die Jahresgebühr von 108 Euro pro Hund erlassen werden. Andreas Parmentier spricht von "purem Jäger-Lobbyismus" – auch wenn es sich insgesamt nur um ein Dutzend Hunde handelt, die als "brauchbare Jagdhunde ausgebildet sind und die regelmäßig als Nachsuchhunde für Wild zum Einsatz kommen". "Das ist nicht der Tierschutz, den wir für das Tierheim gefordert haben, denn Hobbyjäger sind bestimmt nicht auf Steuerbefreiung angewiesen", sagt er. In der nächsten Gemeinderatssitzung wird über die Zukunft der Listenhunde des Tierheims entschieden.