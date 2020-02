Eine Reise durch die Weiten des Alls ist das Thema von „Supernova“, das spiegelte sich auch in den Kostümen wider. Foto: Gerold

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Auch im 76. Jahr von "Holiday on Ice" sorgt die zeitlose Show im frostigen Element für Feuer und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn noch atemberaubender kann man die Gegensätze von unwirtlicher Hitze und dem ewigen Polareis nicht präsentieren. Das heiße Spektakel auf frostigem Grund namens "Supernova" erlebten begeisterte junge und alte Fans in einer fast ausverkauften Mannheimer SAP-Arena.

Die Hommage an das ewige Eis erzählt die Geschichte einer farbenprächtigen verschneiten Winterwelt, deren Menschen zusammenkommen, um Sternenbilder zu ehren, die als kiloschwere überdimensionale Marionetten an Stangen von den Eisläufern getragen werden. Inmitten dieser Feier steht ein verliebtes Paar als Zeichen der unvergänglichen Liebe. Doch dieses Fest wird jäh durch einen gewaltigen Schneesturm auseinandergerissen, der die Protagonisten ins unendliche Weltall wirbelt.

Auf ihrem Weg durch fremde Galaxien treffen die Gestrandeten auf mystischen Planeten fremdartige Bewohner. Erst eine Supernova, eine galaktische Sternenexplosion, wirbelt sie wieder auf die Erde zurück in ihre harmonische Welt des Eises. Und dort wird dann endlich mit einem schillernden Fest im Polarlichterrausch künstlerisch die Liebe zelebriert.

Inszeniert hat das opulente und temporeiche Meisterwerk Creativ-Director Robin Cousins, der selbst britischer Eiskunstläufer sowie Olympiasieger und Europameister war. Cousins lässt das komplette Szenario zu einem innovativen Entertainment auf der Höhe unserer Zeit verschmelzen. Die knapp 30 Protagonisten zeigen sowohl zu soundstarken Modern Grooves als auch bei leiseren Tönen wie den "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi Eiskunstlauf auf allerhöchstem Niveau. Bei artistischen Pirouetten, waghalsigen Zwei-und Dreifachsprüngen sowie Todesspiralen kommt ihre ganze Leidenschaft zu Geltung. Ob spektakuläre Höhepunkte wie Paar-Akrobatik an der Poolstange auf einer beweglichen Plattform oder rasante Skater, die liegend auf dem Eis zu schweben scheinen: Jede einzelne Darbietung sorgt für den perfekten Showeffekt.

Robin Cousins hat ein Gesamtkunstwerk geschaffen, das an künstlerischem und technischem Know-how kaum Luft nach oben lässt. Mit einer 3D-LED-Wand und individuell bespielbaren Cubes, die wirklichkeitsgetreue Welten und Effekte zeigen, werden die gestalterischen Möglichkeiten, insbesondere die Darstellung der Supernova, vollends ausgeschöpft. Das breit gefächerte und sorgfältig gewählte Musikrepertoire untermalt gekonnt jede Nummer.

Mit dem internationalen Designer Stefano Canulli und seinem Team, bekannt durch Kreationen für den Cirque du Soleil, hat sich Cousins einen Kostümdesigner an Bord geholt, der mit seinen verspielten sowie schillernd bunten Kostümwelten der Show noch mehr Glanz verleiht. Insgesamt wurden für "Supernova" 400 Kostüme aus edel schimmernden Stoffen, Pailletten und Kunstfell angefertigt. Auch der Eiskunstlauf-Nachwuchs hatte bei der Premiere seinen Platz: Die Mannheimerin Shirley Luana Scheffler, gerade einmal sieben Jahre alt und von der Holiday on Ice-Academy ausgewählt, zeigte zum ersten Mal auf großer Bühne ihre Kür und tanzte sich in die Herzen des Publikums.

Das Herzstück bildete das schillernde Finale der kurzweiligen, knapp zwei Stunden dauernden Unterhaltung. Alle Protagonisten in farbenfrohen und schillernden Kostümen, mit überdimensional leuchtenden Schneeflocken sowie umrahmt von einer bemerkenswerten Licht- und Pyrotechnik, verabschiedeten sich. Teilweise auch mit Handschlag vom Publikum neben der Eisfläche.

Info: "Supernova" ist noch am Samstag, 1. Februar, um 13 Uhr, 16.30 Uhr und 20 Uhr sowie am Sonntag, 2. Februar, um 13 und 16.30 Uhr zu sehen.