Karlsruhe/Ludwigshafen. (lsw/cab) Die Schifffahrt auf dem Rhein soll im Laufe der Woche wieder freigegeben werden. Anders als in Mannheim, wo der Pegel seit Sonntagmittag wieder sinkt, blieb der Wasserstand nach dem Hochwasser und den Überschwemmungen der vergangenen Wochen in Teilen des Oberrheins unverändert hoch, wie die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) mitteilte.

So könne erst in der Nacht zum Dienstag mit einem tatsächlichen Abfallen des Pegels gerechnet werden. Die Schifffahrt auf dem Rhein bei Karlsruhe werde demnach voraussichtlich ab Freitag wieder freigegeben, hieß es. Der Rhein-Pegel Maxau bei Karlsruhe erreichte am Montagmorgen noch 8,20 Meter. Bei Speyer wird einem Sprecher der HVZ zufolge bereits ab Mittwoch mit einer Freigabe für die Schifffahrt gerechnet. In Ludwigshafen war der Höchstwasserstand am Sonntagmorgen um 9.15 Uhr mit 7,44 Metern erreicht worden. Zwischenzeitlich ist der Wasserstand nach Auskunft der Stadtverwaltung auf 7,19 Meter gefallen. Nach den aktuellen Prognosen sollte der Pegel am Montagabend die Sieben-Meter-Marke unterschreiten.

Im Laufe des Montags ließ die Stadtverwaltung die kommunalen Bauwerke entlang des Rheins sowie die Hochwasserschutzlinie überprüfen. Danach wurden die Hochwassersperren, die sogenannten Dammbalken, wieder entfernt. Trotz des fallenden Pegels bleibt die Parkinsel noch länger gesperrt, um alle Risiken zu vermeiden. Der Boden sei stark aufgeweicht, worunter auch die Standsicherheit der Bäume leide, hieß es aus dem Rathaus.

Update: Montag, 19. Juli 2021, 19.52 Uhr

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Auf den ersten Blick sieht die Lage am Neckarufer nahe der Kurpfalzbrücke entspannt aus. Das Wasser hat dort auf der Quadrateseite noch Luft nach oben, Leute spazieren trockenen Fußes unter der Kurpfalzbrücke und füttern die Schwäne, die jetzt besonders nah ran schwimmen können. Doch in Richtung Fernmeldeturm sind die Wiesen bereits überflutet, ebenso auf der gegenüberliegenden Flussseite. Am Donnerstagnachmittag hat der Pegelstand die sechs Meter bereits überschritten – Tendenz weiter steigend. Laut Stadtverwaltung soll das Wasser aber unter sieben Metern bleiben. Die Betreiber des Neckarstands haben deshalb vorsorglich ihren Platz geräumt, nur noch eine leere Sandfläche ist zu sehen.

Auch am Rhein steigt das Wasser. Am Strandbad ist das Wasser bereits über die Ufer getreten. Die Pizzeria Oro hat ihre Einrichtung in Sicherheit gebracht, das auf Stelzen stehende Purino ist ebenfalls geschlossen. Am Donnerstagmittag habe man 6,60 Meter gemessen, so Hafenmeisterin Regina Güntert. "Wir rechnen am Samstagmittag mit einem Scheitelpunkt von 7,50 Meter", erklärt sie. "Die Schifffahrt muss erst bei 7,60 Metern eingestellt werden."

Auch die ersten Fahrgastschiffe sind in Mannheim gestrandet. Sie können ihre Fahrt nicht weiter fortsetzen, denn stromaufwärts ist die Schifffahrt eingestellt. Deshalb ist bei den Binnenschiffern der Rheinauhafen, der als Schutzhafen gilt, gefragt. Man habe bereits einige Anfragen für Liegeplätze bekommen. In Mannheim sei die Situation nicht so brisant, sagt Güntert. Doch durch die Regenfälle im Schwarzwald und der Schweiz "kommt noch einiges an Wasser zu uns".

Der Neckarpegel spielt für das Hafengebiet auch eine Rolle: Ab 6,20 Meter kann die Drehbrücke am Bonadieshafen nicht mehr ausgefahren werden, das gilt auch für die Diffenébrücke. Das ist jetzt der Fall. Als Hafenmeisterin hat Güntert allerdings auch das Gesamtbild im Blick, und da vor allem die Pegelstände an der Mosel, die bei Koblenz in den Rhein fließt. "Gerade schaue ich mir die Pegelstände in Trier und Cochem an", sagt sie.

Aufgrund des Hochwassers hat die Stadtverwaltung einige Wege gesperrt. So beispielsweise den Neckarradweg Höhe Seckenheim samt aller Zu- und Abgänge. Auch mehrere Wege zum Neckar, unter anderem am Collini Center und in Neuostheim, sind nicht mehr zugänglich. Am Rhein sind mehrere Wege zum Aufeld und der Waldpark betroffen. Der Franzosenweg ist gesperrt, die Riedwiesen sind nicht mehr zugänglich. Am Freitag werde der Bereich um die Kammerschleuse sowie um das Tierheim auf der Friesenheimer Insel abgesperrt, informierte ein Stadtsprecher. "Das Betreten aller abgesperrter Bereiche ist verboten", stellt er klar.

Den Rheindamm im Waldpark haben die Wassermassen noch nicht erreicht. Er erhebt sich auch nicht direkt am Strom, sondern ist an der engsten Stelle 500 und an der weitesten Stelle – durch die vorgelagerte Reißinsel – sogar drei Kilometer entfernt. Deshalb habe man in Lindenhof und Neckarau eine andere Situation als Ortschaften am Wasser, die nicht über solche Pufferflächen verfügen, erklärt Wolf Engelen von der Bürgerinteressensgruppe (BIG) Lindenhof.

Er und BIG-Vorsitzender Ulrich Holl sehen in der aktuellen Hochwasserkatastrophe in der Eifel und Nordrehin-Westfahlen eine Bestätigung für ihre Forderung. Die BIG setzt sich für eine durchgehende Hochwasserschutzwand ein, die zwei bis drei Meter tief in den Damm eingebracht wird und vom Großkraftwerk bis zur Schwarzwaldstraße reichen soll. Das sei sicherer als die Dammertüchtigung in Erdbauweise mit teilweise Spundwänden, die das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe vorsieht. Und: "So können 80 Prozent der Bäume erhalten werden", betont Engelen.

Ein weiteres Argument ist die Zeit, denn diese Methode könnte laut BIG schneller realisiert werden. Das RP veranschlagt etwa zehn Jahre für die Sanierung, bei der der Damm auch zum Teil abgetragen wird. "Wenn dann ein Hochwasser kommt, sind wir sehr verwundbar", gibt Holl zu bedenken. Man hoffe nun auf den von der Stadt bestellten Gutachter Roland Haselsteiner (die RNZ berichtete), der bereits an anderer Stelle die große Sicherheit von in einen Damm eingebrachten Hochschutzwasserwänden erwähnt hat.