Mannheim/Ludwigshafen. (RNZ) Die Kurt-Schumacher-Brücke zwischen Mannheim und Ludwigshafen wird von Freitag, 22. November, 21 Uhr, bis Montag, 25. November, 5 Uhr, in Richtung Ludwigshafen gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an der Übergangskonstruktion der Brücke. Die Maßnahmen an der Rheinquerung seien wichtig, um die langfristige Funktionsfähigkeit der Brücke zu sichern, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Damit der Verkehr in Richtung Pfalz abfließen kann, wird die Sperrung jedoch am Samstag, 23. November, zwischen 12 und 21 Uhr unterbrochen. Die Fahrspuren aus Ludwigshafen kommend sind nicht von der Sperrung während der Bauarbeiten betroffen.

Die Stadtverwaltung empfiehlt jedoch eine großräumige Umfahrung über die Autobahnen A 6 und die A 61. Auch auf den Stadtbahnverkehr haben die Sanierungsarbeiten keine Auswirkungen. Er verkehrt nach Angaben eines Stadtsprechers wie gewohnt auf beiden Rheinquerungen.