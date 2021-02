Von Gaby Booth

Mannheim. Er ist etwa so groß wie der bunte "Rubik-Zauberwürfel" und äußerst sensibel: Der Würfel, der Aerosole "riechen" kann. Im Kompetenzzentrum Cemos (Center for Mass Spectrometry and Optical Spectroscopy) an der Mannheimer Hochschule wurde er entwickelt und kommt in diesen Tagen auf den Markt. Schon bald könnte das kleine Ding in der ganzen Welt nachgefragt werden. Denn der Sensor-Würfel ist ein Tausendsassa der Messtechnik. Der intelligente Detektor misst neben der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und dem Luftdruck auch die Luftqualität in den Räumen.

"Er zeigt aber auch den CO2-Gehalt sowie die Aerosole im Raum an", beschreibt sein Erfinder Thomas Schäfer. Gerade die Aerosole sind im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, weil sie bei der Verbreitung der Viren eine entscheidende Rolle spielen. Die Technologie der Aerosolmessung wurde von den Tüftlern des Kompetenzzentrums Cemos entwickelt und inzwischen zum Patent angemeldet. Ursprünglich galt das Interesse der Forscher der Messung von Feinstaub, dann hat man festgestellt, dass die Innovation im Würfelformat noch viel mehr kann und je nach Wunsch in der Funktionsfähigkeit erweiterbar ist.

Erster Einsatzort für den Sensorwürfel ist die Mannheimer Werner-von-Siemens-Schule. Unter dem Namen "Mannheim Cube" stehen die ersten fünf Würfel in der kommenden Woche, wenn der Unterricht wieder teilweise beginnt, in einigen Schulräumen und zeigen, was sie können. Der Sensorwürfel registriert, wenn sich die Luftqualität verschlechtert und wechselt seine Farbe dann von Grün auf Rot. Das ist das Signal für Schüler oder Lehrer zum Fenster öffnen. Der Würfel misst die Werte der Luftqualität kontinuierlich, speichert sie, meldet sie an seine "Auftraggeber". Im Fall der Schule an Schulleiter oder Hausmeister.

Aber auch im medizinischen Bereich, in der chemischen Industrie, im privaten Wohnungsbereich, für Busunternehmen, Restaurants, Hotels oder Büros ist die Technologie einsetzbar. Bisher war eine Vielzahl an Sensoren notwendig, um so viele Daten aus der Raumluft zu ermitteln. Mit der Innovation aus dem Kompetenzzentrum der Hochschule Mannheim konzentriert sich die Technologie auf einen kleinen Würfel. Er saugt durch einen kleinen Ventilator die Luft an, analysiert sie und sendet dann seine Signale, alles kabellos. Im privaten Bereich kann der Würfel für Wohlbefinden sorgen, sind die Erfinder überzeugt, dass ihre Innovation auch nach der Pandemie-Zeit viele sinnvolle Funktionen erfüllen kann.

Dass die Innovation so schnell aus der Forschungsstube auf den Markt kommen konnte, ist nicht zuletzt dem Netzwerk Smart Production zu verdanken, das mit seinen inzwischen über 50 Partnern und der Unterstützung des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt einen mächtigen Schub gegeben hat. Das regionale Netzwerk gilt als Treiber für Innovationen. Das Start-up-Unternehmen Nevoox Europe GmbH, eine auf innovative Hygienelösungen spezialisierte Firma, hat den Vertrieb des Würfels unter dem Namen "Nevoox Proxi Cube" übernommen. Zunächst für Deutschland und die benachbarten Länder in Europa. Der weltweite Vertrieb ist für März geplant. Das junge Unternehmen vertreibt und produziert hochwertige Produkte und Lösungen zur Desinfektion im medizinischen, öffentlichen, privaten und gewerblichen Bereich.

Der vorgestellte Würfel kommt in verschiedenen Varianten auf den Markt. Die ersten 200 Stück sind im typischen Mannheim-Rot gehalten und gehen an Pilotkunden. Je nach Einsatzort und Konfiguration kann "Nevoox Proxi Cube" in verschiedenen Farbkombinationen bestellt werden. Produziert wird er in Bensheim von der ProxiVision GmbH. Einem mittelständischen Unternehmen, das elektrooptische Detektoren für verschiedene Anwendungen im zivilen und militärischen Bereich herstellt.

Coronabedingt fand die Premiere der ersten Prototypen in der Werner-von-Siemens-Schule in ganz kleinem Rahmen statt. "Die Entwicklung ist ein Schlüsselprojekt, das über den Wirtschaftsstandort Mannheim hinaus Strahlkraft haben wird", erklärte Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch. Und Albert Weiß, Schulleiter der Werner-von-Siemens-Schule, begrüßte das neue Element für den Unterricht an seiner Berufsschule, das umgehend in den Fächern Informations- und Automatisierungstechnik zum Einsatz kommt – in der praxisnahen Unterrichtsvermittlung.

Info: nevoox-europe.com