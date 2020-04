> Studie zum Arbeitsalltag: Prof. Sabine Sonnentag vom Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie untersucht in einer Online-Studie, wie der Arbeitsalltag während der Coronakrise aussieht und wie er sich über die Zeit verändert. Die Studie richtet sich an alle Berufsgruppen. Teilnehmen können alle Interessierten, die über 18 Jahre alt sind und üblicherweise mindestens 20 Stunden pro Woche arbeiten. Dazu zählen auch die Personen, die während der Coronakrise gerade nicht berufstätig sind oder sein können. Für jeden vollständig ausgefüllten Fragebogen wird ein Euro an "Ärzte ohne Grenzen” gespendet. Der Link: www.soscisurvey.de/covid19_arbeitsalltag

> Studie zu Social Distancing: In einer Online-Studie wollen Psychologen der Uni Mannheim untersuchen, wie sich diese Einschränkung sozialer Kontakte auf die Menschen auswirkt. Dafür sucht der Lehrstuhl für Klinische und Biologische Psychologie und Psychotherapie Teilnehmer, die über 18 Jahre alt sind. Interessierte können unter http://tiny.uni-mannheim.de /64f teilnehmen. oka