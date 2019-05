Mannheim. (pol/mare) Ein Zugbegleiter der Bahn ist am Dienstagabend von einem Fahrgast angegriffen worden. Das teilt die Polizei mit.

Was war passiert? Ein 40-jähriger Mann war am Bahnsteig 1 zunächst in einen Zug gestiegen. Das Problem: Er ist polizeibekannt und hat Hausverbot. Eine Zugbegleiterin fragte ihn schließlich nach seinem Fahrschein - den er nicht hatte. Er weigerte sich aber, aus der Bahn auszusteigen. Ein Kollege der Bahn-Mitarbeiterin kam dazu. Und wurde von dem 40-Jährigen an den Hals geschlagen.

Nun nahm der Täter doch Reißaus und floh in eine Unterführung. Dort rief er laut, dass ihn ein Bahn-Mitarbeiter angegriffen habe. Die alarmierte Polizei fand ihn dort und stellte schnell fest, dass an seinen Behauptungen nichts dran war. Der Mann war auch schon kurz zuvor von den Beamten kontrolliert worden und fiel schon mehrfach auf, da er ohne Fahrticket gefahren war. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.