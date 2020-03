Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Die Umgestaltung des Willy-Brandt-Platzes mit einem zusätzlichen Bahnsteig am Kaiserring auf der einen und der neue Stadtteileingang am Lindenhofplatz mit neuem Zugangsgebäude einschließlich Fahrradparkhaus auf der anderen Seite: Sowohl am nördlichen als auch am südlichen Eingang zum Mannheimer Hauptbahnhof sind umfangreiche Baumaßnahmen vorgesehen. "Doch zunächst brauchen wir den Grundsatzbeschluss, um die weitere Planung in Sachen Willy-Brandt-Platz auf den Weg bringen zu können", erläuterte Baubürgermeister Lothar Quast (SPD) in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik den Grund, warum dieser Tagesordnungspunkt nicht aufgeschoben werden kann.

"Klima-Entree" nennt das Münchner Büro "Bauchplan" seinen Entwurf mit der Idee eines grün geprägten Bahnhofsvorplatzes mit Hochbeeten und Pflanzinseln, der zugleich hoch funktional sein soll. Neben 200 Fahrradabstellplätzen und 20 Plätzen für Leihräder wird die Buswendeschleife erhalten, allerdings nach Osten und damit weiter weg vom Bahnhofszugang verschoben. Der von dort aus gesehen rechter Hand gelegene Taxistand soll durch eine Begrünung und Verschattung aufgewertet werden, wodurch sich allerdings die Anzahl der Stellplätze von 36 auf 22 reduziert.

Der Vorentwurf des Planungsbüros stieß bei den Stadträten mehrheitlich auf Zustimmung. Doch es gab auch Kritik. Die Anzahl der Radabstellplätze erscheint den Kommunalpolitikern ebenso zu knapp bemessen wie die Überdachungen der Fläche, insbesondere im Bereich der Haltestellen. Auch der Hinweis von Lothar Quast, dass auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnhofs 600 Abstellplätze im neuen Fahrradparkhaus geschaffen werden, überzeugte die Stadträte nicht, weil sie befürchten, dass die Wege zu lang sind und die Räder daher auf dem Willy-Brandt-Platz "wild" abgestellt werden könnten.

Gabriele Baier (Grüne) bat daher zu prüfen, ob Abstellflächen in unmittelbarer Nähe angeboten werden können. Quast sagte zu, mit dem Planungsbüro sowohl das Thema einer zusätzlicher Überdachung als auch der Fahrradabstellplätze zu besprechen und beides auf Machbarkeit hin zu überprüfen. Allerdings dränge die Zeit und auch das Budget können nicht so einfach überzogen werden. Roland Weiß (Mannheimer Liste) war der Meinung, dass es sich um alles andere als ein Vorzeigeprojekt im Sinn der Förderung des öffentlichen Nahverkehrs handle. Bahnhofsvorplätze würden nie allen funktionalen Anforderungen gerecht, gab Quast zurück.

Anlass für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes ist die komplette Neukonzeption von Haltestellen und Gleisanlagen. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) beginnt im Sommer mit dem Neubau von zwei Bahnsteigen und dem Rückbau eines Bahngleises, um für die Zukunft ein erhöhtes Aufkommen an Stadtbahnen gewährleisten zu können. Das wird nicht nur für die beiden neuen Linien in die Quartiere Franklin und Glückstein benötigt, sondern auch für Umleitungen, wenn die Hochstraße Nord abgerissen wird. "Ziel ist die Inbetriebnahme im Dezember 2022", informierte Marcus Geithe, Geschäftsführer der Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH. Bis zu diesem Termin, aber in jedem Fall rechtzeitig vor der Bundesgartenschau 2023, will die Stadt den neuen Willy-Brandt-Platz fertiggestellt haben. Ausgenommen davon ist der Bereich für die Taxis, der zum Bedauern der Stadträte erst nach der Bundesgartenschau in Angriff genommen wird.

Auf der südlichen Bahnhofsseite im Lindenhof soll zügig mit der Gestaltung des neuen Bahnhofseingangs begonnen werden. Die Arbeiten sollen laut Christa Backhaus-Schlegel vom Tiefbauamt im Sommer 2021 abgeschlossen sein. Dann beginnen die Mannheimer Parkhausbetriebe (MPB) mit der Errichtung des Zugangsgebäudes, das im November 2021 fertig sein soll. Neben dem barrierefreien Bahnhofszugang mit Rampen und Aufzügen erfüllt es mit dem Fahrradparkhaus im ersten sowie drei kleineren Ladeneinheiten im Erdgeschoss weitere Funktionen. "Die Großbaustelle auf Lindenhofseite macht Umleitungsregelungen erforderlich", erklärte MPB-Geschäftsführer Karl-Ludwig Ballreich und kündigte an, dass Fußgänger und Radfahrer über die Tunnelstraße (Suezkanal) geführt würden und die Gleisunterführung dafür "aufgehübscht" werde.