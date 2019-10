Mannheim. (pol/rl) Ein stark betrunkener 62-jähriger Pöbler in einem ICE beschäftigte die Bundespolizei am Sonntagmorgen. Der Deutsche hatte im Zug mehrere Reisende mit augenscheinlichem Migrationshintergrund beleidigt und rechtsradikale Parolen skandiert. Da der Mann zudem keine Fahrkarte hatte, sollte er in Mannheim den Zug verlassen. Da sich der Mann weigerte, wurde die Bundespolizei verständigt.

Als die Beamten den 62-Jährigen antrafen, beleidigte auch die Beamten. Weil sich der Betrunkene auch nach den Aufforderungen der Streife weigerte den ICE zu verlassen, brachten die Beamten ihn unter Zwang aus dem Zug. Der 62-Jährige klammerte sich dabei mehrmals an die Sitze im Zug und versuchte sich aus den Griffen der Beamten zu winden. Weil sich der Mann auch auf dem Bahnsteig massiv wehrte, fesselten ihn die Beamten.

Da der Mann alkoholbedingt sehr stark schwankte, mussten ihn die Beamten auf dem Weg zur Dienststelle immer wieder stützen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille.

Nachdem er mehrere Stunden im Gewahrsam der Bundespolizei geschlafen hatte, konnte der 62-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beförderungserschleichen.

Bisher seien die Personen, die im ICE von dem Mann beleidigt wurden, seien der Bundespolizei bisher namentlich nicht bekannt. Daher bittet die Bundespolizei die Geschädigten darum, sich unter der Rufnummer 0721/120-160 oder der Bundespolizei-Hotline 0800/6888-000 zu melden.