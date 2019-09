Mannheim. (pol/rl) Mehrere Waffen nahm die Polizei am Freitagabend einem 42-Jährigen im Hauptbahnhof ab. Der Mann war bereits mehrfach wegen Verstößen gegen das Waffenrecht auffällig geworden, teilte die Polizei mit.

In der Hosentasche des Mannes fanden die Beamten zunächst ein Einhandmesser. In seiner Bauchtasche fanden sie dann noch einen Totschläger. Dabei handelt es sich um eine Stahlkugel, die an einer Schnur befestigt ist. Zudem hatte er in einem Beutel eine geladene Schreckschusswaffe dabei. Im Magazin der Waffe befanden sich neun Gaspatronen.

Einen kleinen Waffenschein, der zum Führen solcher Waffe nötig ist, besaß er der Polizei zufolge nicht. Alle Gegenstände sind in diesem Fall nach dem Waffengesetz verboten und wurden sichergestellt, hieß es.