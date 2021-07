Mannheim. (gol) Keine Musikstadt ohne ihre kultigen Gitarristen. Einer ist jetzt im Alter von 70 Jahren einer heimtückischen Krankheit erlegen: Hans Frauenschuh. Er bleibt nicht nur seinen über 1500 "Facebook-Freunden" in Erinnerung als einer von jenen Idealisten, die ihr Leben der Leidenschaft Musik gewidmet haben.

Kaum ein anderer Song als Kevin Johnsons Ballade "Rock’n’Roll" passt besser auf die "Monnemer Legende". Denn genau wie der Typ aus dem Lied hat Hans Frauenschuh immer mit Volldampf in der Musikszene mitgemischt, aber den ganz großen finanziellen Erfolg stets um Haaresbreite verpasst. Ob in den Siebzigern bei der Band Medusa mit dem späteren Kin Ping Meh-Sänger Geff Harrison und Drummer Jürgen Astor oder bei Nine Days Wonder: Frauenschuh greift in die Saiten. Aber diese Krautrocker stehen trotz ihrer Plattenverträge damals bereits vor ihrer Auflösung.

Der stets hilfsbereite Künstler wird dennoch zum "Local Hero". Nicht zuletzt als Inhaber eines Tontechnik- und Lichtverleihs nahe des Wasserturms, wo er mit viel Sachverstand und noch mehr Herzblut seit 40 Jahren dem Nachwuchs den Weg auf die Bühnen ebnete. Der Meister selbst kann das Musizieren natürlich auch nicht lassen und gastiert mit Freunden bei zahllosen Konzerten in der Metropolregion Rhein-Neckar. Kaum ein Stadtteilteilfest und kaum eine Live-Bühne, wo der bekennende Rolling-Stones-Fan mit seinen Keith-Richards-Riffs nicht für gute Laune sorgt.

Der hochgeschätzte Grandseigneur der Mannheimer Szene gründet Gruppen wie The Firebrigade oder Campfire Kings, die zeitlose Oldies unterschiedlich interpretieren. Sein letztes Bandprojekt heißt Retrodelix, das auf dem Album "Soldiers Of Love" aus dem Jahr 2016 der psychodelischen Musikkultur huldigt. Beim umjubelten Auftritt am Colaball vor zwei Jahren ist Hans Frauenschuh in der Feudenheimer Kulturhalle noch einmal voll in seinem Element.

Der Veranstalter des Traditionsballes, der Mannheimer Komponist und Bloomaulordenträger Joachim Schäfer, kannte seinen Musikerkollegen seit fast 60 Jahren. Der Tod von Hans Frauenschuh trifft ihn: "Er war über Mannheim hinaus für uns Musiker eine ganz wichtige Institution. Dank seinem Verstärker- und Lichtverleih in der Berliner Straße gab es in den letzten Jahrzehnten wohl keinen aktiven Musiker, dem er nicht in irgendeiner Form helfen konnte. Hans wusste wirklich alles, kannte alle – wie eine Suchmaschine. Aus einem kurzen Gespräch konnten schnell drei Stunden werden, so viel hatte er zu erzählen. Seine ersten Gitarrenstunden bekam er ausgerechnet von meinem Vater. Die Mannheimer Musikszene aus allen Generationen wird ihn vermissen", sagt Schäfer traurig.