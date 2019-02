Mannheim. (RNZ) Auf dem Areal der Hammonds Barracks in Seckenheim beginnen im Februar die ersten Arbeiten für die Erschließung. Auf dem 9,2 Hektar großen ehemaligen Kasernengelände der US-Streitkräfte werden die Voraussetzungen für ein neues, lebendiges Stadtquartier geschaffen.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) entwickelt und vermarktet die Flächen. Nach der Planungsphase mit dem städtebaulichen Wettbewerb, einer intensiven Bürgerbeteiligung und zahlreichen Veranstaltungen sowie der unerwarteten Herausforderung der Flüchtlingsunterbringung Ende 2015 beginnt nun die Erschließung des Areals.

In dem Quartier sind etwa 400 Wohnungen in Einfamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern geplant. Rund 100 Wohnungen davon sollen im preisgünstigen Segment entstehen. Insgesamt wird Wohnraum für bis zu 1000 Einwohner geschaffen. "Die Bima leistet mit der Entwicklung des Areals einen Beitrag zur Bewältigung der wohnungspolitischen Herausforderungen", sagt Martina Block, zuständige Projektmanagerin bei der Bima.

Zunächst werden die Baufelder freigeräumt. Das bedeutet, dass zehn nicht mehr benötigte Gebäude abgerissen, Flächen entsiegelt und Bodenbelastungen beseitigt werden. Ab Herbst werden neue Leitungen verlegt, Straßen gebaut und öffentliche Grünflächen angelegt. Fünf ehemalige Verwaltungs- und Mannschaftsgebäude bleiben in Erinnerung an die Geschichte des ehemaligen Militärstandortes bestehen. Im Zug der anstehenden Erschließung müssen im Februar 90 Bäume gefällt werden, die auf den künftigen Trassen der Straßen oder nah an den abzureißenden Gebäuden stehen. Im Rahmen der beantragten Fällgenehmigung wurde dabei für jeden Baum einzeln geprüft und erläutert, warum er gefällt werden soll. Anschließend werden dafür im entsprechenden Umfang Ersatzbäume im neuen Wohnquartier gepflanzt.

"Bei der Planung wurde Wert darauf gelegt, dass möglichst viele Bäume erhalten werden können", erläutert Martina Block: "69 weitere Bäume bleiben stehen, insbesondere im Bereich des ehemaligen Exerzierplatzes, wo der Park mit den Spielflächen entstehen soll."

Vor Beginn der Abrissarbeiten wurden zudem die Belange des Naturschutzes berücksichtigt. Bereits im Vorfeld wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. Zurzeit werden 30 Nistkästen installiert, damit zu Beginn der Brutzeit ausreichende Nistmöglichkeiten für die Vögel vorhanden sind.

Die Bima ist das zentrale Immobilienunternehmen des Bundes und gehört zum Geschäftsbereich des Bundesfinanzministeriums. Aufgabenschwerpunkte sind das Immobilienmanagement, die Immobilienverwaltung und deren Verkauf sowie die forst- und naturschutzfachliche Betreuung der Geländeliegenschaften. Sitz der Zentrale ist Bonn.

Mit rund 4600 Liegenschaften verwaltet die Bima nahezu alle Diensteinrichtungen des Bundes, darunter beispielsweise die Verwaltungsgebäude der Ministerien und Oberen Bundesbehörden sowie die kompletten Bundeswehrliegenschaften.