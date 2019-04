Mannheim. (pol/mare) Die Brandstifter, der am Sonntag die Zweigstelle der Stadtbibliothek in Schönau bei der Hans-Christian-Andersen-Schule angezündet hat, sind gefunden. Das teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit. Es ist ein schneller Ermittlungserfolg.

Am Sonntagabend war es zu dem Großbrand gekommen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro.

Bereits früh war klar, dass das Gebäude im Lötzener Weg vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Im Zuge der intensiven Ermittlungen gerieten ein Jugendlicher und drei weitere Jugendliche im Alter zwischen 12 und 14 Jahren in den Fokus der Kriminalbeamten. Die Identität der mutmaßlichen Täter steht zwischenzeitlich fest.

Ein Teil der Jugendlichen wurde bereits von der Polizei befragt und war in Teilen geständig. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.