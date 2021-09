Rauch steigt aus dem Schornstein eines Gebäudes mit einem Grill-Restaurant am Marktplatz in der Innenstadt. Foto: dpa

Mannheim. (alb) Anwohnern, Markthändlern und Kunden stinkt es gewaltig. Die Rede ist von dem Rauch der Holzkohlegrills in den Restaurants am Marktplatz. Doch nun verspricht das Gelsenkirchener Unternehmen Inox-Air Besserung. Es hat nach eigenen Angaben als erster Hersteller für Baden-Württemberg vom zuständigen Regierungspräsidium Tübingen eine sogenannte vorhabenbezogene Baugenehmigung für die Installation und den Betrieb einer Abgasreinigungsanlage im Schornstein eines Holzkohlegrill-Lokals in der Quadratestadt erhalten. Mit dieser ist es laut Inox-Air möglich, die Geruchsbelastung um mehr als 90 Prozent zu senken.

Unter strenger Begutachtung des Mannheimer Umweltamts werde die bestehende Anlage durch ein hochmodernes Abgasreinigungssystem des Herstellers ersetzt. Die Gelsenkirchener wollen die Arbeiten in den kommenden Wochen gemeinsam mit dem Restaurantbetreiber und einem ortsansässigen Lüftungsspezialisten angehen. Die Baumaßnahme soll bis Ende des Jahres beendet sein. Anschließend misst das Umweltamt, ob die von der Stadt verlangte Vorgabe – mindestens 90 Prozent weniger Geruch – durch die neue Anlage erfüllt wird. Diese besteht, wie Inox-Air mitteilt, aus einem Rauchgaswäscher und einem mehrstufigen Filtersystem. Der Rauchgaswäscher wäscht über einen Sprühnebel Ruß, Aschepartikel, Fett, Rauch und Eiweiße aus den Rauchgasen der Holzkohlegrills aus. Das Filtersystem "siebt" Wasserdampf, Fett, Rauch, Eiweiße sowie Schadstoffe aus der Abluft.

Zusätzlich sorgt ein Ozongenerator durch aktivierten Sauerstoff für die kalte "Verbrennung" von Fetten und reduziert ebenfalls den Gestank. Der Sauerstoff zersetzt die Fette in der Abluft und Ablagerungen auf den Abgasanlageninnenwandungen auf chemischer Basis. Als Spaltprodukte entstünden dabei Kohlendioxid und Wasser, erklärt Inox-Air. Der Einbau der Anlage in einem Schornstein stelle hohe Anforderungen an die Brand- und Betriebssicherheit dar.