Mannheim. (RNZ) Das Logistikunternehmen GLS (General Logistics Systems) baut derzeit im Mannheimer Industriehafen sein neues GLS-Depot in der Rhein-Neckar-Region. Der Neubau entsteht auf einem gut 30.000 Quadratmeter großen Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft des bisherigen rund 20 Jahre alten Depots. "Da der Standort an sich aufgrund der regionalen Warenströme und der günstigen Verkehrsanbindung an das Autobahnnetz optimal ist, freuen wir uns über diese Lösung", sagt Clemens Barz, der Region Manager Germany Center der GLS.

Hintergrund Die GLS Germany ist eine Tochtergesellschaft der General Logistics Systems B.V. mit Hauptsitz in Amsterdam. GLS realisiert Paketdienstleistungen für über 270.000 Kunden und bietet zusätzlich Express- und Logistikleistungen. Mit eigenen Gesellschaften und Partnern deckt die Gruppe 41 europäische Staaten ab. Darüber hinaus ist die Gruppe in acht US-Staaten sowie in Kanada präsent und über vertraglich gesicherte Allianzen mit der ganzen Welt verbunden. Rund 50 zentrale Umschlagplätze und mehr als 1000 Depots und Agenturen stehen GLS zur Verfügung. Mit ihrem straßenbasierten Netz gehört der Konzern zu den führenden Paketdienstleistern in Europa. Rund 18.000 Mitarbeiter und etwa 30.000 Fahrzeuge sind täglich im Einsatz. Im Geschäftsjahr 2017/18 transportierte das Logistikunternehmen 584 Millionen Pakete und erzielte einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro. zg/rnz

Mit dem Neubau rüstet sich das Unternehmen für die Anforderungen der modernen Paketlogistik in der wirtschaftsstarken Region: In der U-förmigen 10.000 Quadratmeter großen Halle können künftig bis zu 80.000 Tagespakete umgeschlagen werden. Das bedeutet eine Verdopplung der Umschlagkapazität. Eine mögliche zweite Ausbaustufe erhöht das Volumen noch einmal um 25 Prozent. 25 Lkw-Tore und 125 Nahverkehrstore sorgen für eine flüssige Paketabwicklung.

Für administrative und kaufmännische Tätigkeiten entsteht ein zweistöckiges Bürogebäude mit insgesamt 600 Quadratmetern. Auch an die Lastwagenfahrer ist mit eigenen Sozialräumen gedacht. 15 Millionen Euro investiert das Unternehmen mit dem Projekt. Bauträger für das neue Depot ist die Firma Depenbrock aus Duisburg. Im August diesen Jahres soll der Standort bezugsfertig sein. GLS schafft circa 50 zusätzliche Vollzeitstellen.

Wolfgang Miodek, stellvertretender Fachbereichsleiter Wirtschafts- und Strukturförderung bei der Stadt Mannheim, freut sich darüber, dass die Kapazitätserweiterung in direkter Nachbarschaft zu dem bisherigen GLS-Standort realisiert werden konnte. "Wir bedanken uns für die Investition sowie für das klare Bekenntnis von GLS für den Standort Mannheim", so Miodek. Strom für umweltfreundliche Zustellung. Geplant ist auch der Bau von 20 Schnell-Ladestationen für Elektrofahrzeuge.