Mannheim. (oka) Weil er seine damals 22-jährige Ex-Freundin im August 2019 mit mehreren Messerstichen getötet haben soll, muss sich seit Freitag ein 30-Jähriger vor dem Mannheimer Landgericht wegen Totschlags verantworten. Der Angeklagte sitzt im Rollstuhl, weil er aus dem fünften Stock seines Wohnhauses sprang und sich dabei lebensgefährlich verletzte. Weder an die Tat noch an den Sprung kann sich der Mann nach eigenen Angaben erinnern.

Die 22-Jährige sei am Abend des 15. August in die Wohnung im Stadtteil Rheinau gekommen. Der Angeklagte habe sie kontaktiert, weil er wollte, dass sie noch ein paar Sachen aus der früheren gemeinsamen Wohnung abholt, wie Oberstaatsanwalt Peter Linz in der Anklageschrift verlas. Kurz nachdem die Frau die Wohnung betrat, habe der Angeklagte sie aufs Bett geworfen, sich auf sie gesetzt und dann mit einem Messer mehrfach in Hals- und Oberkörper gestochen. Die Frau verblutete.

Am Abend des 16. August rief eine Freundin bei der Polizei in Sandhofen an, weil sie sich Sorgen um die Getötete machte, da sie seit dem Besuch bei ihrem Ex-Freund nichts mehr von ihr gehört habe und das Handy ausgeschaltet sei. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr zu dem Haus und klingelte mehrfach. Daraufhin sprang der 30-Jährige aus dem fünften Stock. In seiner Wohnung fand die Polizei dann die Leiche der Frau.

Der Angeklagte ist in der Vollzugsklinik Hohenasperg untergebracht und auf Pflege angewiesen. Nach einer Unterbrechung verfolgte er die Verhandlung in einem Pflegebett weiter. Er machte umfassende Angaben über sich und sein Leben. Er habe ein schwierige Kindheit gehabt und bereits mit zwölf Jahren Marihuana konsumiert, später Kokain. Die Getötete lernte er Ende 2017 über das Internet kennen, schnell wurde daraus eine "intensive" Beziehung. Die Frau zog von Frankfurt zu ihm nach Mannheim. Es war eine "toxische Beziehung" mit Höhen und Tiefen, immer kam es zu "heftigen Streitigkeiten".

Dass seine Ex-Freundin an dem Abend zu ihm kam, weiß der Mann noch. Er habe den ganzen Tag getrunken und auch Kokain konsumiert. "Meine nächste Erinnerung ist, dass ich im Krankenhaus lag." Eine ausgestanzte Erinnerungslücke nennt es der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz. Bisher sei die Erinnerung nicht zurückgekehrt, beteuert der Angeklagte. In der Reha sei versucht worden, die Erinnerungslücken seines Mandanten zu schließen, aber ohne Erfolg, betonte der Verteidiger. Ihm sei bewusst, dass ihm das nicht geglaubt werde, so der 30-Jährige. "Ich habe eine Lebenssituation, die am Arsch ist. Ich habe keinen Grund, Ihnen irgendetwas vorzulügen."

Die Verhandlung wird am Montag, 26. Oktober fortgesetzt. Das Urteil soll Mitte November fallen.