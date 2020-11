Mannheim. (oka) Zu sieben Jahren und neun Monaten Haft ist am Freitag der 30-Jährige Florian R. verurteilt worden. Die Schwurkammer des Mannheimer Landgerichts sah es als erwiesen an, dass er seine ehemalige Lebensgefährtin Gema R. am Abend des 15. August 2019 mit 22 Stichen in den vorderen Halsbereich getötet hat. Die 22-Jährige war in die ehemalige gemeinsame Wohnung im Stadtteil Rheinau gekommen, um noch ein paar Sachen abzuholen. Weil sie die gebürtige Spanierin nicht erreichen konnte, informierte eine Freundin die Polizei. Als Streifenbeamte an der Haustür klingelten, sprang der Verurteilte vom Dachbalkon des Hauses und verletzte sich dabei schwer. In der Wohnung fand die Polizei dann die Leiche der jungen Frau im Schlafzimmer. Das Gericht bleibt mit seinem Urteil ein Jahr unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte für eine Haftstrafe von fünf Jahren plädiert.

Update: Freitag, 6. November 2020, 15.32 Uhr

Gutachter hält Florian R. für vermindert schuldfähig

Der 30-Jährige steht wegen Totschlags vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Gefängnisstrafe von acht Jahren und neun Monaten.

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Was sich zwischen dem letzten Lebenszeichen von Gema R. am 15. August 2019 gegen 22 Uhr und dem Suizidversuch ihres Ex-Freunds Florian R. am 16. August gegen 18.45 Uhr abgespielt hat, lässt sich nicht in allen Einzelheiten rekonstruieren. Wie stark stand er wann unter Drogen? Gab es einen Streit? War die Tat geplant? Deshalb muss sich Florian R. derzeit vor dem Mannheimer Landgericht wegen Totschlags und nicht wegen Mordes verantworten. Am Donnerstag verfolgt zum ersten Mal die Mutter der Getöteten, die aus Madrid angereist ist, als Nebenklägerin den Prozess.

Florian R. wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin mit mehr als 20 Messerstichen in den Hals getötet zu haben. Die 22-Jährige war gekommen, um ihre letzten Sachen abzuholen. Der Angeklagte kann sich laut eigener Aussage an die Tat und die Zeit danach nicht erinnern – auch nicht daran, dass er am Tag darauf aus 18 Metern in die Tiefe sprang, als die Polizei an seiner Tür klingelte. Seine schweren Verletzungen haben Spuren hinterlassen: Er ist gelähmt und wird nie mehr ein normales Leben führen können. Den Prozess verfolgt er im Rollstuhl.

Vor den Plädoyers verliest der psychiatrische Sachverständige Joachim Schramm sein Gutachten und geht dabei auf die Vorgeschichte des Angeklagten ein: Probleme im Elternhaus und in der Schule, der frühe Kontakt zu Drogen und eine generelle Entwurzelung. Im Prozess war es bereits mehrfach angeklungen, aber noch nie direkt ausgesprochen worden: Der Angeklagte hat im Internet homosexuelle Dienstleistungen angeboten. Einige seiner Kunden wurden zu Freunden, die ihn dann auch ohne diese Dienste mit Geld unterstützten – teils mit hohen Summen. So finanzierte er nicht nur seinen Lebensunterhalt, sondern auch seine Drogen- und Tablettensucht.

"Der Angeklagte hat eine Anpassungsstörung", so Schramm. Das bedeute, dass er mit Krisensituationen wie einer Trennung nur schwer zurecht komme. Trauer und Selbstmitleid, aber auch Wut und Misstrauen könnten aufflammen und durch Drogenkonsum noch weiter verstärkt werden. Ein Cocktail aus Alkohol, Kokain, Cannabis und starken Beruhigungsmitteln könnte zu einer Enthemmung und so zur Tat geführt haben. Die Amnesie sieht der Sachverständige kritisch, weil der Angeklagte behauptet, die Erinnerungslücke beginne bereits mehrere Tage vor der Tat. Der 30-Jährige ist laut Schramm vermindert schuldfähig, Hinweise auf eine Psychose sieht er aber nicht.

Mordmerkmale wie Heimtücke, Grausamkeit oder Vertuschung einer Straftat könnten nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, sagt Oberstaatsanwalt Peter Linz in seinem Plädoyer. Der Angeklagte habe die Frau zwar regelrecht niedergemetzelt, allerdings sei es möglich, dass der Tod schon beim ersten Stich eingetreten sei. Der Strafrahmen bei Totschlag reicht von fünf bis 15 Jahre Gefängnis, bei einer verminderten Schuldfähigkeit liegt er zwischen zwei und elf Jahren. Linz fordert eine Haftstrafe von acht Jahren und neun Monaten. "Das ist schließlich kein minderschwerer Fall."

Dem schließt sich Sabrina Hausen, die Vertreterin der Nebenkläger, an. "Der Angeklagte hatte ein großes Problem mit dem Verlassen werden", wirft sie Licht auf das mögliche Motiv. Die Anwältin betont, dass er durchaus gewalttätige Tendenzen in den Auseinandersetzungen mit Gema R. gezeigt habe – sowohl körperlich als auch verbal.

"Eine toxische Beziehung", nennt es der Verteidiger. Das Geschehene sei kaum fassbar: "Eine junge Frau ist tot, mein Mandant wird sein Leben lang medizinische Betreuung benötigen." Dessen Schuld bestreitet er nicht, verweist aber auf die verminderte Schuldfähigkeit und plädiert für eine Haftstrafe von fünf Jahren. Als Florian R. am Ende das Wort bekommt, kann er vor Tränen kaum sprechen. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll, es tut mir leid", bringt er hervor.

Das Urteil fällt am Freitag, 6. November, um 11.30 Uhr.

Update: Donnerstag, 5. November 2020, 19.45 Uhr

Staatsanwaltschaft fordert acht Jahre und neun Monate für Florian F.

Im Totschlag-Prozess sprachen am Donnerstag Staatsanwalt, Verteidiger und die Anwältin der Nebenklage ihre Plädoyers.

Mannheim. (oka) Im Totschlag-Prozess vor dem Mannheimer Landgericht sprachen am Donnerstag Staatsanwalt, Verteidiger und die Anwältin der Nebenklage ihre Plädoyers. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass Florian R. seine Ex-Freundin Gema R. am 15. August 2019 in der früheren gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Rheinau mit mehr als 20 Messerstichen in den Hals getötet hat.

Zuvor hatte ein Gutachter dem 30-Jährigen eine verminderte Schuldfähigkeit attestiert. Laut eigener Aussage hatte der Angeklagte eine erhebliche Menge Alkohol und Kokain konsumiert. Mehrere Zeugen hatten ausgesagt, dass der Mann seit der Trennung immer häufiger zu Drogen und Alkohol gegriffen habe. Auch eine Blutprobe bestätigte den Drogenkonsum. Der Staatsanwalt forderte eine Haftstrafe von acht Jahren und zwei Monaten. Dem schloss sich auch die Anwältin der Eltern der Getöteten an, die als Nebenkläger auftreten.

Der Angeklagte hatte sich der Tat mehrfach mit Messern selbst verletzt. Als die Polizei schließlich gegen 18.30 Uhr am 16. August an seiner Wohnungstür klingelte, sprang er vom Dach des Wohnhauses und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Heute sitzt er im Rollstuhl und ist für den Rest seines Lebens auf medizinische Betreuung angewiesen, wie sein Verteidiger erklärte. Er bestritt die Schuld seines Mandanten nicht, ging aber auf dessen verminderte Schuldfähigkeit ein und plädierte für eine Haftstrafe von fünf Jahren.

Update: Donnerstag, 5. November 2020, 15 Uhr

"Er konnte keiner Fliege etwas zuleide tun"

30-Jähriger soll seine Ex-Freundin getötet haben - Freunde des Angeklagten sagten vor dem Landgericht aus

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Er hatte wohl den Bezug zur Realität verloren, ein Drogenproblem und brauchte eine Therapie: In vielem decken sich die Berichte der zwei Männer, die am Mittwoch vor dem Mannheimer Landgericht ausgesagt haben. Ihr Freund Florian R. soll seine 22-jährige Ex-Freundin Gema R. am 15. August 2019 mit mehr als 20 Messerstichen in der früheren gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Rheinau getötet haben und muss sich derzeit wegen Totschlags verantworten.

Beide Männer betonen, dass sie ihrem Freund helfen wollten. Unabhängig voneinander hatten sie Kontakt zu Drogenvereinen und Therapiekliniken aufgenommen. Doch letztendlich verweigerte der Angeklagte die Hilfe. Beide hatten am Tattag mit dem 30-Jährigen mehrfach Kontakt über den Nachrichtendienst Whatsapp.

Der Zeuge, den der Angeklagte als "väterlichen Freund" beschrieben hat, erzählt, dass er Florian R. im Jahr 2016 kennenlernte. Als er von dessen schwieriger Kindheit erfuhr, habe er Mitleid mit dem jungen Mann gehabt und wollte ihm helfen, sein Leben in Ordnung zu bringen. Regelmäßig gab er ihm Geld, meist zwischen 200 und 500 Euro. "Er hat es nie gefordert, sondern immer gebeten", betont er.

Auch nach dem Umzug des Angeklagten nach Mannheim hielt der Kontakt. Mit Unterstützung des Mannes gelang es dem 30-Jährigen, bei der Abendakademie den Hauptschulabschluss nachzuholen. Der Zeuge bestätigt, dass die Beziehung zwischen Gema und Florian zunächst harmonisch war. Er half dem Paar beim Umzug nach Rheinau. Doch dann habe es Probleme gegeben. "Beide sind sehr unsensibel miteinander umgegangen." Schließlich hätten sie sich getrennt, doch Gema lebte noch einige Zeit in der Wohnung, bis sie dann im Juli 2019 auszog.

Der Zeuge vermutet, dass der Angeklagte seit einiger Zeit wieder Drogen nahm. "Er hatte glasige Augen." Zudem sei er immer weiter abgedriftet und habe geglaubt, dass die Getötete einen neuen Freund habe, einen IT-Spezialisten, der ihn gehackt habe, sodass er nicht mehr auf seine persönlichen Daten zugreifen könne. Kurz vor der Tat wollte er den Angeklagten ins Psychiatrische Zentrum Nordbaden nach Wiesloch bringen, doch im letzten Moment machte der 30-Jährige einen Rückzieher. Ähnliches berichtet ein Zeuge aus Stuttgart, der Florian R. im Jahr 2011 über ein Online-Dating-Portal für Männer kennengelernt hatte. "Er war ein wahnsinnig wichtiger Mensch für mich."

Mit Pausen habe man immer wieder Kontakt gehabt, auch nachdem der Angeklagte ihm von der Beziehung zu Gema erzählte. Der Zeuge sagt aus, dass Florian R. wegen Angstzuständen Medikamente genommen habe und bestätigt den Verfolgungswahn nach der Trennung. Er habe sich immer weiter hineingesteigert. Da habe er gemerkt, dass er wohl wieder Drogen konsumiere. Die Getötete hat der Zeuge erst zwei Wochen vor der Tat über das Telefon kennengelernt. Der Angeklagte bat ihn, Kontakt aufzunehmen. "Sie hat bestritten, etwas mit dem Hack zu tun zu haben."

Die beiden blieben in Kontakt. Die 22-Jährige habe ihn sogar am Tatabend angerufen, als sie in der Wohnung war. "Sie sagte, er sei total bekifft und betrunken. Ich habe gesagt, sie soll ihre Sachen nehmen und abhauen." Beide Zeugen betonen, dass sie Florian R. nie aggressiv erlebt und nie damit gerechnet hätten, dass er gewalttätig sein könnte. "Er konnte keiner Fliege etwas zuleide tun."

Update: Mittwoch, 28. Oktober 2020

Freundin der Getöteten berichtete über Zeit vor der Bluttat

"Er hat sie regelrecht terrorisiert" - Gerichtsmedizin und Spurensicherung sagten aus

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Eigentlich wollte sie nur ihren Reisepass und ein paar andere Sachen aus der früheren gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Rheinau abholen – doch Gema R. sollte die Wohnung nicht mehr lebend verlassen. Derzeit muss sich ihr Ex-Freund Florian R. wegen Totschlags vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Am zweiten Verhandlungstag sagte unter anderen eine Rechtsmedizinerin aus. Demnach ist die 22-Jährige durch mehr als 20 Stichwunden im Halsbereich getötet worden. Todesursache war der hohe Blutverlust in Kombination mit einer Luftembolie im Herzen.

Auffällig sei, dass die junge Frau keinerlei Abwehrverletzungen an Händen oder Armen zeige. Das spreche dafür, dass ihr Angreifer ihre Arme fixiert habe, sodass sie sich nicht zur Wehr setzen konnte. In der Anklageschrift heißt es, der Angeklagte habe sich auf sie gesetzt. Doch auch der schnelle hohe Blutverlust könne ein Grund dafür sein. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass die Getötete zuvor sediert worden sei.

Der Angeklagte hatte laut Aussage der Rechtsmedizinerin Wunden an den Händen, die für das Führen eines Messers typisch seien. Der 30-Jährige hatte zudem mehrere Schnitte an den Armen, die jedoch aufgrund ihrer Beschaffenheit darauf schließen ließen, dass er sich diese selbst zugefügt hat, womöglich in suizidaler Absicht. Der Beschuldigte war aus seiner Wohnung im fünften Stock gesprungen, als die Polizei am 16. August 2019 an seiner Tür klingelte. Die Folgen seiner schweren Verletzungen sind noch sichtbar, er verfolgt den Prozess entweder im Rollstuhl oder im Pflegebett. An die Tat und die Zeit danach kann er sich laut eigener Aussage nicht mehr erinnern.

Die Blutspritzer, die fast auf dem gesamten Boden der Zwei-Zimmer-Wohnung zu finden waren, stammen von Florian R. Das berichtete ein Mitarbeiter der Spurensicherung im Zeugenstand. Lediglich im Schlafzimmer, wo die Ermittler die Leiche der 22-Jährigen auf einer Matratze fanden, konnte ihr Blut nachgewiesen werden. Zudem stellte die Polizei ein Fleischmesser unter einem Kissen sicher. Weitere Küchenmesser und eine Rasierklinge fanden die Ermittler auf dem Sofa im Wohnzimmer.

Eine Freundin und Arbeitskollegin der Getöteten berichtete über die letzten Wochen vor der Tat. Einen Monat vor ihrem Tod hatte sich die 22-Jährige endgültig von Florian R. getrennt. Weil dieser sie "rausgeschmissen" hatte, bot die Zeugin der jungen Frau an, bei ihr zu wohnen. Dies tat Gema R. aber nur kurz und fand dann ein Zimmer in einer WG. Nach der Trennung sei sie richtig aufgeblüht. "Sie konnte endlich wieder richtig schlafen und hat ihr Leben wieder auf die Reihe gebracht." Besonders glücklich sei Gema R. gewesen, als sie für ein Studium an der Universität Heidelberg angenommen worden sei. "Es war immer ihr Traum, dort zu studieren."

Allerdings sei sie mehrfach am Tag vom Angeklagten angerufen worden. Zudem habe er gedroht, ein intimes Video zu veröffentlichen und hatte ein falsches Profil der Getöteten auf einer Dating-Seite im Internet angelegt. "Er hat sie regelrecht terrorisiert. Er hat sie beschuldigt, sich mit anderen Männern zu treffen, dabei hatte sie erst mal die Nase voll von Männern", so die Zeugin.

Sie selbst wurde nach eigener Aussage zwei Mal vom Angeklagten über Instagram mit Sprachnachrichten kontaktiert. Eine sei eher traurig, die andere jedoch bedrohlich gewesen.

Update: Montag, 26. Oktober 2020

Angeklagter sitzt zum Prozessauftakt im Rollstuhl und hat keine Erinnerung mehr

30-Jähriger soll seine damalige Freundin im August 2019 getötet haben. Auf der Flucht vor der Polizei sprang er aus dem fünften Stock.

Von Olivia Kaiser

Weil er seine 22-jährige Ex-Freundin Gema R. am Abend des 15. August 2019 mit mehreren Messerstichen getötet haben soll, muss sich Florian R. seit Freitag vor dem Mannheimer Landgericht wegen Totschlags verantworten. An die Tat hat der Angeklagte nach eigener Aussage ebenso wenig Erinnerungen wie an seinen Sprung aus dem fünften Stock, als die Polizei am Tag darauf bei ihm klingelte. Durch den Sprung zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu – mehr als ein Jahr nach der Bluttat sitzt er im Rollstuhl. Der 30-Jährige ist verhandlungsfähig, doch aufgrund seines Gesundheitszustands muss er im Lauf der Verhandlung in ein Pflegebett umgelagert werden.

Oberstaatsanwalt Peter Linz schildert in der Anklageschrift, was sich an den beiden Tagen im August zugetragen haben soll: Die 22-Jährige kam am Abend in die frühere gemeinsame Wohnung im Stadtteil Rheinau. Der Angeklagte hatte sie kontaktiert, damit sie noch ein paar Sachen abholt. Kurz nachdem die Frau die Wohnung betrat, warf der Angeklagte sie aufs Bett, setzte sich auf sie und stach ihr dann mit einem Messer mehrfach in Hals- und Oberkörper. Die Frau verblutete.

Am Abend des 16. August rief eine Freundin bei der Polizei in Sandhofen an, weil sie sich Sorgen um die Getötete machte, da sie seit dem Besuch nichts mehr von ihr gehört hatte und ihr Handy ausgeschaltet war. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr zu dem Haus und klingelte mehrfach. Daraufhin sprang der 30-Jährige gut 15 Meter in die Tiefe. In seiner Wohnung fand die Polizei dann die Leiche der Frau.

Die Eltern der Getöteten treten als Nebenkläger auf, können aber aufgrund der Corona-Pandemie nicht aus Spanien anreisen. Sie werden von ihrer Anwältin Sabrina Hausen über den Prozessverlauf informiert. Auch ein psychiatrischer Gutachter verfolgt die Verhandlung.

Der Angeklagte macht umfassende Angaben über sich und sein Leben. Er wuchs in Herrenberg mit mehreren Halbgeschwistern auf. Eine Beziehung zu seinem leiblichen Vater hatte er nicht, wohl aber zu seinem Stiefvater. "Als ich neun oder zehn Jahre alt war, kam er ins Gefängnis, da fehlte mir die Bezugsperson", erzählt der Mann. Dann sei er immer "mehr abgerutscht". Im Alter von zwölf Jahren rauchte er zum ersten Mal Marihuana. Zeitweise wohnte er im Jugendheim. "Mit 20 war ich drogensüchtig." Er gibt auch zu, Drogen von Rotterdam nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Über Umwege kam er schließlich nach Heidelberg und wohnte bei seinen Schwestern, dann zog er in die Mannheimer Innenstadt.

Die Getötete lernte er Ende 2017 über das Internet kennen, schnell wurde daraus eine "intensive" Beziehung. Die Frau zog von Frankfurt zu ihm. "Zuerst lief alles gut", erzählt der 30-Jährige. Er habe damals keine Drogen genommen. Weil die Wohnung in der Innenstadt zu klein war, zog das Paar in eine Wohnung im Stadtteil Rheinau. Dort habe er sich dann aber immer öfter in Bars rumgetrieben und wieder angefangen, exzessiv zu trinken. Daraufhin kam es zu heftigen Streitigkeiten. Das Paar trennte sich, versöhnte sich wieder und stritt dann weiter. "Wir hatten eine toxische Beziehung." Als Gema R. ihn endgültig verließ, sei er "immer mehr abgedriftet", erzählt gar von paranoiden Wahnvorstellungen – beispielsweise, dass sie ihn abhöre oder seinen Computer habe hacken lassen.

Dass seine Ex-Freundin an dem Abend zu ihm kam, weiß der Mann noch. "Meine nächste Erinnerung ist, dass ich im Krankenhaus lag." Eine "ausgestanzte Erinnerungslücke" nennt es der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz. Ihm sei bewusst, dass man ihm nicht glaube, so der Angeklagte. Seine Lebenssituation beschreibt er jedoch drastisch und sagt deshalb: "Ich habe keinen Grund, Ihnen hier irgendetwas vorzulügen."

Der Polizeibeamte, der zuerst am Tatort war, sagt aus, dass er mehrfach geklingelt habe, während seine Kollegin im Haus hören wollte, um welche Wohnung es sich handelt. Plötzlich habe es draußen einen lauten Knall gegeben, dann hörte er Schreie. Auf der Straße lag der schwer verletzte Angeklagte.

Auch die Freundin, die die Polizei verständigt hat, tritt in den Zeugenstand. Sie sagt aus, dass der Angeklagte schon zu Beginn der Beziehung in einer Whats-App-Nachricht geschrieben habe, er werde Gema umbringen, wenn sie sich mit anderen Männern trifft. Streit habe es gegeben, weil er eifersüchtig gewesen sei und ihr in seinen Augen aufreizende Kleidung verboten habe. Auch sein übermäßiger Alkoholkonsum sei oft ein Thema gewesen. Sie habe ihrer Freundin mehrfach geraten, sich von dem Mann zu trennen. Doch diese sagte, dass sie Florian liebe und er eigentlich ein guter Mensch sei, der sich ändern will. Und dabei wolle sie ihm helfen.

Die Verhandlung wird am Montag, 26. Oktober, fortgesetzt. Das Urteil soll am 24. November fallen.

Update: Freitag, 23. Oktober 2020

Prozess gegen Florian R. beginnt am 23. Oktober

Er soll im August 2019 seine 22-jährige Ex-Freundin, eine Studentin aus Spanien, erstochen haben.

Mannheim. (oka) Weil er seine Ex-Freundin Gema R. am 15. August 2019 mit mehreren Messerstichen getötet haben soll, muss sich nun der zum Tatzeitpunkt 29-jährige Florian R. ab Freitag, 23. Oktober, wegen des Verdachts auf Totschlag vor dem Mannheimer Landgericht verantworten.

Die Polizei fand die Leiche der 22-jährigen Studentin aus Spanien in seiner Wohnung im Stadtteil Rheinau. Kurz bevor die Beamten am Tatort eintrafen, sprang Florian R. aus der Wohnung im fünften Obergeschoss und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Laut Staatsanwaltschaft stand er unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol.

Die Eltern der Getöteten treten als Nebenkläger auf. Geplant sind sieben Prozesstage, das Urteil soll am 24. November fallen.

Update: Mittwoch, 30. September 2020, 16.50 Uhr

29-Jähriger wird wegen Totschlags angeklagt

Mannheim. (RNZ) Der 29-jährige Mannheimer, der im August seine Ex-Freundin im Stadtteil Rheinau umgebracht haben soll, wird wegen Verdachts auf Totschlag angeklagt. Das gab am Montag die Mannheimer Staatsanwaltschaft bekannt. Mordmerkmale seien nach derzeitigem Ermittlungsstand "nicht mit der für eine Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit nachweisbar", heißt es in der Erklärung, da nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, was sich genau in der Wohnung abgespielt hat.

Derzeit geht man von folgendem Szenario aus: Der Angeklagte rief am 15. August 2019 gegen 20 Uhr seine ehemalige Lebensgefährtin an, um ihr mitzuteilen, dass sie ihre restlichen Sachen aus der ehemals gemeinsamen Wohnung abholen könne. Gegen 21.48 Uhr traf sie in der Wohnung ein. Etwa 20 Minuten später packte er die 22-jährige Frau und warf sie aufs Bett, wo er sich auf ihren Oberkörper setzte oder kniete. Dann stach er 22 Mal auf den vorderen Halsbereich seiner ehemaligen Lebensgefährtin ein. Die Frau starb aufgrund der Verletzungen und des hohen Blutverlusts. Zum Zeitpunkt der Tat soll der Angeschuldigte unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden haben.

Als die Polizei am 16. August gegen 18.45 Uhr an der Wohnungstür klingelte, stürzte sich der 29-Jährige vom Dachbalkon des fünften Obergeschosses gestürzt haben. Er überlebte schwer verletzt. Der Haftbefehl wurde im Dezember aufgrund seines Gesundheitszustands außer Vollzug gesetzt. Mit der Anklageerhebung hat die Staatsanwaltschaft beantragt, die Nebenklage der Eltern der Getöteten zuzulassen. Die Mannheimer Schwurgerichtskammer entscheidet nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens.

Update: 16.30 Uhr, 17. Februar 2020

Mannheim. (oka/gol) Das Verbrechen hat im vergangenen August die Quadratestadt schockiert: Eine 22-jährige Studentin aus Spanien wurde mit mehreren Messerstichen brutal ermordet. Dringend tatverdächtig ist ihr Ex-Freund, der anschließend vom Balkon sprang und dabei lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann hat den Sturz aus dem fünften Stock überlebt. Das gab gestern die Polizei bekannt. Laut eines Berichts des Mannheimer Morgen soll er vernehmungsfähig sein. Details über das weitere Verfahren will die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilen, wie ein Sprecher der RNZ gegenüber erklärte.

Zwei Mädchen wurden Zeuginnen, als der Verdächtige vom Balkon im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses in der Neuhofer Straße im Stadtteil Rheinau sprang. Laut Polizeibericht wurde ein Einsatzwagen am 16. August gegen 18.30 hr zum Tatort gerufen. Eine Freundin des Opfers hatte die Beamten alarmiert. Sie wusste, dass die Frau zu einem Trennungsgespräch in die Rheinauer Wohnung gefahren war. Weil sie aber seit Stunden nichts mehr von ihr gehört hatte, machte sie sich Sorgen. Als die Polizei in die Straße einbog, war der Mann gerade aus dem Fenster gesprungen und lag lebensgefährlich verletzt auf dem Gehweg. Bei der anschließenden Überprüfung der Wohnung fanden die Beamten dann die Leiche der 22-Jährigen.

Arbeitskollegen der Frau starteten im Internet einen Spendenaufruf, um Geld für die Überführung des Leichnams nach Spanien und die Beerdigung zu sammeln. Innerhalb von zwei Tagen hatten sich etwa 400 Menschen an der Aktion beteiligt, am Ende kamen 15.000 Euro zusammen.

Stand: 18.45 Uhr, 14. Februar 2020

Sammelaktion für "letzte Reise nach Hause"

Der Leichnam der bei einer Beziehungstat getöteten Gema R. soll nach Spanien überführt werden.

Mannheim. (gol) Gema R. war ein lebensfroher Mensch. Vor drei Jahren kam sie aus Madrid nach Mannheim und arbeitete in einer spanischen Modeboutique auf den Planken. Vor einer Woche hatte die 22-Jährige sogar einen Studienplatz an der Universität Heidelberg in Aussicht.

Doch ihr 29-jähriger Ex-Freund Florian R. beendete am vergangenen Freitagabend das junge Leben auf brutale Weise. Die Beziehungstat erschüttert auch Tage nach der Tat noch Freunde und Bekannte am Arbeitsplatz des Opfers.

Deshalb hat die Mannheimer Filialleiterin der iberischen Modemarke jetzt zusammen mit ihren Arbeitskollegen mit folgenden Worten zwei Spendenaktionen gestartet: "Leider wurde unsere Gema viel zu früh aus unser aller Leben gerissen und das gerade dann, als es eigentlich richtig losgehen sollte. Durch eine unfassbar grausame Tat haben wir sie verloren. Auf so etwas ist niemand vorbereitet, egal, ob emotional oder finanziell, doch leider spielt Geld hier eine große und wichtige Rolle: Gemas Eltern leben in Spanien und möchten ihre Tochter natürlich bei sich begraben, doch leider fehlen hierfür die finanziellen Mittel."

Die Überführung eines Leichnams ist stets sehr kostspielig. Gesetzliche Krankenkassen oder Behörden zahlen im Regelfall keinen Cent dazu. Aus diesem Grund haben Freunde und Bekannte unter dem Titel "Gemas letzte Reise nach Hause" eine Sammelaktion über die Plattform www.gofundme.com ins Leben gerufen.

Mit den Spenden soll eine Überführung der sterblichen Überreste möglich gemacht werden. "Helft uns, der Familie den größten Wunsch zu erfüllen, den man in so einer tragischen Situation nur haben kann." Ihre Tochter "auf ihre letzte Reise nach Hause zu schicken, zu begraben und die Familie in diesen schweren Zeiten zu unterstützen, so gut es eben geht", steht in dem veröffentlichten Appell. Die benötigte Summe beläuft sich auf 15.000 Euro. Bis Sonntag war fast die Hälfte der benötigten Spenden über die Plattformen gofundme.com und moneypool.com zusammengekommen.

Nach der tödlichen Messerattacke auf seine ehemalige Freundin war der mutmaßliche Täter aus dem fünften Stock des Wohnhauses gesprungen. Die genauen Hintergründe der Tat bleiben bislang ungeklärt. Der Rheinauer liegt weiterhin mit lebensgefährlichen Verletzungen im Koma. Die Obduktion des Opfers steht noch aus und soll erst Mitte der Woche neue Erkenntnisse bringen.

Update: Montag, 19. August 2019

Wurde junge Frau von Ex-Freund erstochen?

Der mutmaßliche Täter – ihr Ex-Freund – sprang danach aus dem fünften Stock und wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Die junge Frau mit spanischen Wurzeln wollte nur noch ein letztes Gespräch. Doch der vermeintliche Ex-Freund rastete aus. Am Ende der Eskalation lag sie tot am Boden. Und der mutmaßliche Mörder sprang aus dem fünften Stockwerk des gelben Mehrfamilienhauses in der Neuhofer Straße 27. Er liegt zurzeit noch auf der Intensivstation des Mannheimer Uniklinikums im Koma.

Nach dem Schock an der Unfallstelle vor dem Haus mussten die Ordnungshüter beim Durchsuchen der Wohnung des jungen Deutschen ein zweites Mal Nerven beweisen. Denn das Bild, das sich im Haus bot, verschlug ihnen erneut den Atem. Blutüberströmt lag dort das grausam zugerichtete Opfer. Unzählige Mal hatte der Mann nach Informationen unserer Zeitung auf seine ehemalige Freundin eingestochen, selbst als sie schon leblos war. Genaueres soll die Obduktion der Leiche ergeben. Die Hintergründe der unfassbaren Tat sind ebenfalls noch nicht klar.

Im Polizeibericht steht, dass ein Einsatzwagen am Freitag gegen 18.30 Uhr nach Mannheim-Rheinau gerufen worden war. Eine Freundin des späteren Opfers hatte die Beamten alarmiert. Sie wusste, dass die Frau zu einem Trennungsgespräch in die Rheinauer Wohnung gefahren war. Weil sie aber seit Stunden nichts mehr von ihrer Bekannten gehört hatte, machte sie sich Sorgen.

Als die Polizei in die Straße einbog, war der Mann gerade aus dem Fenster gesprungen und lag lebensgefährlich verletzt auf dem Gehweg. Bei der anschließenden Überprüfung der Wohnung machten die Beamten den Fund. Die Polizei Mannheim sowie die Spurensicherung der Kriminalpolizei Heidelberg beschlagnahmten daraufhin den Leichnam der Getöteten und sicherten den Tatort.

Zwei Mädchen aus dem hauptsächlich von Zuwanderern bewohnten Bezirk, 13 und 16 Jahre alt, waren Augenzeugen des Sprungs. Sie spazierten gerade durch die Neuhofer Straße, als der schreiende Mann vor ihnen auf der Straße aufschlug. Noch vor Ort brachen die unfreiwilligen Zeuginnen des Selbstmordversuchs zusammen. Sie mussten vorübergehend zur psychologischen Betreuung ins ZI gebracht werden. Wie die Polizei in einer ersten Pressemitteilung schrieb, sei mit weiteren Ermittlungsergebnissen nicht vor Mitte dieser Woche zu rechnen.

Update: Sonntag, 18. August 2019

22-Jährige in Mannheim-Rheinau getötet

Mannheim. (pol/rl) Eine erstochene Frau, ein aus dem 5. Stock gesprungener Ex-Freund und zwei Personen unter Schock. Das passierte am Freitagabend im Stadtteil Rheinau.

Was in der Wohnung im 5. Stock des Hauses in der Neuhofer Straße genau passierte, ist noch völlig unklar. Mit ersten Ermittlungsergebnissen sei nicht vor Mitte kommender Woche zu rechnen, hieß es vonseiten der Polizei.

Bekannt ist folgendes: Gegen 18.30 Uhr sehen zwei Zeugen, wie ein Mann aus einer Wohnung im 5. Obergeschoss springt und sich dabei lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte bringen den Verletzten in eine Klinik. Die beiden Zeugen erleiden einen Schock und werden danach psychologisch betreut.

Danach wird in der Wohnung nachgeschaut, aus der er gesprungen war. Hier finden die Beamten eine tote Frau. Offenbar wurde sie erstochen. Vermutlich von dem Mann, der aus dem Fenster gesprungen war und von dem sich herausstellt, dass es ihr Ex-Freund war. Der Mann gilt laut Polizei bisher als dringend tatverdächtig.

Der Leichnam und die Tatwohnung sind nun beschlagnahmt. Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sichert dort nun Spuren. Auch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg ist miteinbezogen worden. Um Näheres über die Hintergründe der Tat und den Tatablauf herauszufinden, soll die Leiche nun obduziert werden.

Stand: Samstag, 17. August 2019