Von Marco Partner

Mannheim. War es Fluch oder Segen? Da hatte Kurt Gehring gerade seine Meisterprüfung abgelegt und mit seiner Mutter den Laden seines verstorbenen Vaters übernommen. Und dann bekam sein ständiger Schnupfen einen Namen: Mehlstauballergie. "Als Konditormeister das Schlimmste, was einem passieren kann", erinnert er sich. Doch der damals 25-Jährige machte aus der Not eine Tugend: Kultur statt Kuchen heißt es seitdem in der Schulstraße 82. "Gehrings Kommode" ist die Kult-Adresse in der Neckarau und Mannheims älteste Kleinkunstbühne überhaupt. In diesem Jahr wäre die Familienkonditorei 100 Jahre alt geworden. Zeit für einen Besuch.

Dass hier einst Kaffeestückchen und Gebäck über die Theke gingen, kann man sich kaum mehr vorstellen. Die Pub-ähnliche Einrichtung ist dunkel und rot gehalten, viele Porträt-Gemälde hängen an den Wänden, eine große Eckbar zieht sich durch den L-förmigen Raum voller Sitzgelegenheiten. Vor ein paar Wochen sorgte hier der Comedian Rolf Miller für ein volles Haus.

Nachdem im vergangenen Jahr das 40-jährige Bestehen gefeiert wurde, folgt das nächste Jubiläum auf dem Fuße. "1919 haben meine Großeltern das Café Gehring eröffnet. Mit einem Grammofon, was damals eine absolute Sensation war", verrät Gehring. Kultur und Geselligkeit zu verbinden, wurde ihm also irgendwie in die Wiege gelegt. "Das war auch bei meinem Vater so", betont der heute 65-Jährige. Mehr als das nachmittägliche Klappern von Kuchentellern und -gäbelchen, liebte es der junge Kurt, wenn sich das Kaffeehaus des Nachts in eine kleine Konzertbühne verwandelte. Mit Jazz- und Gypsy-Musik, Dichterlesungen, Tanz- und Theaterabenden.

Die 1950er- und 60er-Jahre, das war eine kulturell sehr prägende Ära für Mannheim. Die Zeit der Besatzung durch amerikanische Soldaten, unter denen sich auch viele US-Künstler tummelten. Schlagerstar Bill Ramsey zum Beispiel oder auch die Kabarettistin Elsbeth Janda und Tänzerin Gisela Uhlen gaben Gastspiele im Café. "Und ich bin irgendwo dazwischen herumgewuselt", weiß Gehring noch.

Doch mit den 1970ern wurde alles anders. Der Vater starb und Kurt Gehring musste früh Verantwortung übernehmen. Dank einer Sondergenehmigung wurde er bereits als 20-Jähriger zur Meisterprüfung zugelassen. "Im Sommer 1974 war ich der jüngste Konditormeister Deutschlands", erklärt er. Doch dann kam dieser Schnupfen und eine neue Idee wurde geboren. "Ich musste eine Leidenschaft aufgeben, konnte aber eine neue aufleben lassen", sagt er. Der möglichen Alternative - eine Umschulung zum Bürokaufmann - trauert er 40 Jahre später nicht hinterher.

Dabei waren die Anfänge alles andere als leicht. "Zunächst hießen wir Köm(m)ödchen", verrät Gehring. Doch in Düsseldorf existierte bereits eine Kleinkunstbühne mit diesem Namen. An sich kein Problem, in Zeiten vor Facebook, Google und Co. Wenn nicht die Düsseldorfer Doppelgänger einen Monat nach Eröffnung einen Gastauftritt in Mannheim gehabt und zufällig auf ein Plakat gestoßen wären. Seitdem heißt das Kultur-Kästchen eben "Gehrings Kommode". Der Inhalt ist der gleiche: "Einfach nur den Zapfhahn laufen zu lassen, ist nicht meine Erfüllung", verdeutlicht der Inhaber. Stattdessen reizt es ihn, immer wieder ein neues Programm von Blues, über Rock bis Kabarett auf die Beine zu stellen. Neue wie vertraute Künstler und Gäste in seinem Wohnzimmer willkommen zu heißen.

"Es sind viele Freundschaften entstanden, zum Beispiel mit Jim Kahr", sagt Gehring. Der einst von Superstars wie Joe Cocker und John Lee Hocker engagierte US-Gitarrist lebte in den 1980er-Jahren in der Quadratestadt und lässt sich seitdem immer wieder mal in der Kommode blicken. An einen Moment kann sich Gehring noch gut erinnern. "Da war so ein junger Mann aus dem Odenwald, der immer auf ein Bierchen vorbeikam und fragte, ob er mal auftreten dürfte." Im Jahre 1991 war das. Gehring tat dem Burschen den Gefallen und lachte an diesem Abend viel. Der Name des damaligen Unbekannten: Rolf Miller.

Für diese Sternstunden liebt der 65-Jährige seine Kleinkunstbühne. "Die Kommode, das ist mein Leben", betont er. Ein Leben, das wohl ganz anders verlaufen wäre, wenn dieser "verfluchte" Schnupfen nicht gewesen wäre.