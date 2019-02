GE beschäftigt in Käfertal noch rund 700 Mitarbeiter, hat sein 17,5 Hektar großes Gelände aber an einen Projektentwickler verkauft. F: vaf

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Die Stadt hat ein Vorkaufsrecht für ein riesiges Areal, das bereits ein Unternehmen von einem anderen gekauft hat, verzichtet aber auf dieses Recht und darf dennoch bei der Entwicklung des rund 17,5 Hektar großen Geländes ein gehöriges Wörtchen mitreden. Was zunächst paradox klingt, hat der Gemeinderat in einer außerordentlichen Sitzung am Dienstagabend bei nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung so beschlossen.

Das Hauptareal und seine vier Nebengrundstücke in Käfertal haben eine traditionsreiche wie wechselvolle Geschichte hinter sich: Aus dem Unternehmen BBC wurde ABB, es folgten Alstom und zuletzt General Electric (GE). Nach einem Stellenabbau beschäftigt der US-Konzern aktuell am Standort noch rund 700 Mitarbeiter, die sich um das Service- und Neuanlagengeschäft im Kraftwerksbereich kümmern.

Vor drei Monaten hat GE die 24 Fußballfelder große Fläche zum 1. April für rund 28 Millionen Euro an den Projektentwickler Aurelis mit Sitz im hessischen Eschborn verkauft. Der Vertrag kann aber jetzt erst wirksam werden, nachdem die Stadt per Gemeinderatsbeschluss von Dienstag auf ihr bis kommenden Samstag gültiges Vorkaufsrecht verzichtet hat.

Stattdessen vereinbarte die Verwaltung im Vorfeld der Sitzung mit dem Investor Aurelis, die Entwicklung des Geländes in einem gemeinsamen öffentlich-privaten Lenkungsausschuss anzugehen. Die Stadt hat sich dabei ein umfangreiches Mitbestimmungsrecht gesichert. "Wir müssen nicht die finanziellen Risiken für die Projektentwicklung übernehmen", sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Hätte die Stadt das Areal gekauft, wären auf sie auch Kosten für die Umstrukturierung zugekommen - nach Berechnungen einer Beraterfirma summa summarum circa 50 Millionen Euro. In einem Pressegespräch umriss Kurz die Wünsche des Rathauses.

Die Stadt hofft auf möglichst viele Arbeitsplätze, vor allem im produzierenden Bereich, wie es der Tradition und dem Potenzial der ehemaligen Turbinenfabrik entspricht. Denkbar sind zudem Handwerksbetriebe, Forschungseinrichtungen, das sich derzeit noch in Eppelheim befindliche Technikum der Dualen Hochschule, Start-up-Unternehmen, ein Ärztehaus oder das Tanzhaus des Nationaltheaters.

Eine klare Absage erteilt die Stadt dagegen großen Einkaufszentren, Logistikern mit Schwerlastverkehr, Betrieben mit starkem Schadstoffausstoß, Schrottplätzen und Spielhallen. Um dies auszuschließen, hat die Kommune für zehn Jahre ein Vorkaufsrecht für Teilflächen, die an Dritte gehen könnte. Und sie darf jeden Mietvertrag ablehnen, der für länger als zwölf Monate geschlossen wird.

"Wir werden alles daran setzen, die Erwartungen der Kommune zu erfüllen", versprach Aurelis-Vertreter Thaddäus Zajak am Rand der Sondersitzung. Viel Lob für die Vereinbarung kam von den Stadträten. Reinhold Götz (SPD) freute sich, dass sich der Investor und die Verwaltung für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf dem Gelände einsetzen. Er erinnerte auch an das Traditionsunternehmen Vögele, das die Quadratestadt 2008 mangels geeignetem Standort nach mehr als 170 Jahren verließ und nach Ludwigshafen übersiedelte. "Das sollte uns nicht noch einmal passieren, jetzt haben wir für solche Fälle ein passendes Gelände", so Götz.

"Es ist das Maximale herausgeholt worden", sagte Achim Weizel (Mannheimer Liste). CDU-Fraktionschef Claudius Kranz sprach von einem "guten Weg" und FDP-Frau Birgit Reinemund der Verwaltung sogar einen "herzlichen Glückwunsch" aus. Noch ist aber vieles offen, und es gibt erst einen Mieter: GE.