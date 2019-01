Mannheim. (gol) "Frontm3n" - mit einer 3 statt dem "e". Schon wieder eine Truppe abgehalfterter Popstars von anno Tobak zum Aufbessern der Rentenkasse auf Tour? Bei Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln stimmt dieser Stempel nicht. Nun gut, die drei Barden aus England zählen nicht zu den Gründern jener legendären Bands, die sie an diesem unterhaltsamen Abend im Capitol covern. Sie sind alle erst nach der goldenen Ära von Hollies, Sweet und 10cc zur Gruppe geholt worden. Aber die Begeisterung im Publikum zeigt: Die Rampensäue können mehr als nur Popmusikantenstadl mit Oldies.

Natürlich singen sie die großen Hits ihrer Bands aus den Siebzigern. "Bus Stop" von den Hollies startet den musikalischen Rückblick, gefolgt von "Coco" und "Poppa Joe", zwei eher mittelmäßigen Komposition der Sweet und "The Things We Do For Love" von 10cc. "Für Leute die damals schon geboren waren - Ihr dürft mitsingen", ruft Pete Lincoln. Und erntet natürlich Gelächter. Neben den Chartbreakern spielen die exzellenten Musiker aber auch neues Material von ihrer aktuellen CD. "Open Up" und "All For One", der Titelsong ihrer Tournee, schaffen wahres California-Feeling. Der perfekte Chorgesang im Stil von "America" und "Beach Boys" lässt die entspannten Zuhörer von wärmeren Temperaturen träumen.

Der Nostalgietrip durch die Musikgeschichte wird aufgelockert von Anekdoten aus dem Leben der "Frontm3n". Brian Connollys "Fox On The Run" darf im Set eben so wenig fehlen wie Albert Hammonds "The Air that I Breath" oder "I’m Not In Love" von Mastermind Graham Gouldman.

Gemeinsam agiert das Trio seit gut zwei Jahren recht erfolgreich. "Auf dem Papier macht es eigentlich keinen Sinn", erzählt Mick Wilson im Gespräch mit der RNZ. "The Sweet sind anders als The Hollies, die wiederum 10cc so gar nicht ähnlich sind. Spielst du allerdings nur akustische Gitarren und kommen Freundschaft, Enthusiasmus und Liebe dazu, dann hört sich das Ergebnis so an, als sei alles an ein und demselben Ort komponiert". Stimmt! Drei Gitarren und drei außergewöhnliche Stimmen klingen wie zwei Stunden Radio mit Liedern aus den Goldenen Zeiten der britischen Popmusik. Im nächsten Jahr kommen sie wieder ins Capitol.