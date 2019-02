Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft raubt" - ertönt es laut im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses. Die internationale Schülerbewegung "Fridays for Future" ist am Freitag in Mannheim angekommen. Trillerpfeifen und Rasseln sind zu hören, auf Schildern und Bannern sind Sätze zu lesen wie "Es gibt keinen Planet B", "Klimaschutz statt Kohleschutz" oder "Klimawandel ist kein Handel".

Anlass für den "Schulstreik fürs Klima" ist der Abschlussbericht der Kohlekommission vom 23. Januar, die den Ausstieg der Bundesrepublik aus der Kohleenergie bis 2038 empfiehlt. Diesen aus ihrer Sicht viel zu späten Zeitpunkt wollen die Demonstranten ebenso anprangern wie die Pläne, dass Großkraftwerk Mannheim als eins der letzten vom Netz zu nehmen. Laut Polizei sind es 1100 junge Menschen - und damit doppelt so viele wie ursprünglich vom Veranstalter gemeldet -, die für eine gerechte Klimapolitik demonstrieren.

"Wir wollen uns Gehör verschaffen und fordern, dass die Politiker nicht nur versprechen, sondern handeln", sagt Buse Kilincer. Die stellvertretende Schülersprecherin der Friedrich-List-Schule gehört zum Organisationsteam und ist eine der Rednerinnen auf dem Marktplatz, wo die Demonstrierenden auf ihrem Weg in Richtung Alter Messplatz einen Zwischenstopp einlegen. Die "Fridays for Future"-Aktivisten fordern Politik und Wirtschaft weltweit auf, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen.

"Fridays for Future"-Demo in Mannheim - die Fotogalerie

































































Mit der Demo sind die Schüler dem Beispiel und Aufruf von Greta Thunberg gefolgt. Die 16-Jährige demonstriert seit dem vergangenen Sommer jeden Freitag vor dem Parlament in Stockholm für den Klimaschutz und kam sowohl bei der UN-Klimakonferenz in Katowice 2018 als auch beim Weltwirtschaftsforum jetzt im Januar zu Wort. Im Gespräch mit Schülern zwischen zwölf und 18 Jahren wird deutlich, dass sie sich auch ihres eigenen Handelns bewusst sind und wissen, dass Klimaschutz bereits im eigenen Umfeld stattfindet.

"Unsere Schule ist Partner von ,Bleib Deinem Becher treu’ (Mannheimer Mehrwegbecher-Aktion). In der Mensa benutzen wir Bambusgeschirr", sagt Schülersprecherin Vanessa (17) von der Helene-Lange-Schule, die mit der gesamten Klasse 12 g an der Demo teilnimmt. Auch andere Klassen seien dabei. Die Lehrer unterstützten die Aktion. "Die Plakate für heute sind im Kunstunterricht entstanden, die Demo wird im Unterricht nachbereitet", berichten die Schüler. Sie können den Vorwurf, dass sie nur Schule schwänzen wollen, nicht nachvollziehen. Um Plastikmüll zu vermeiden nimmt Katharina (17) ihre Getränke grundsätzlich in der Thermoskanne mit.

"Wir achten zuhause darauf, möglichst unverpackt einzukaufen und fahren E-Auto", berichtet die 13-jährige Fiete, die mit einer Gruppe von Mitschülern aus verschiedenen Klassen vom Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch nach Mannheim gekommen ist. Die meisten von ihnen sind in der Schülerfirma aktiv, die Projekte wie Taschen aus PET-Flaschen initiiert und mit dem erwirtschafteten Geld nachhaltige Produkte wie Schreibblöcke oder Kugelschreiber aus Holz einkauft, um sie ihren Mitschülern anzubieten. Und wie sieht es mit dem Smartphone, seinem hohen CO2-Ausstoß während des Herstellungsprozesses sowie den schrecklichen Umwelt- und Arbeitsbedingungen bei der Gewinnung der nötigen Rohstoffe wie Kobalt aus? "Man muss ganz bestimmt nicht jedes Jahr ein neues Handy haben", sagt eine Schülerin. Aber ein Alltagsgegenstand, auf dem man ungern verzichten will, sei es schon. "Auf der anderen Seite hat das Smartphone geholfen, dass wir eine Veranstaltung wie diese in relativ kurzer Zeit organisieren konnten", gibt Jakob (12) zu bedenken.