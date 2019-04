Mannheim. (env) Schön längst ist der der Französische Markt kein Geheimtipp mehr. Vom morgigen Donnerstag bis Samstag, 13. April, locken wieder 25 Aussteller mit Spezialitäten aus dem Nachbarland auf die Kapuzinerplanken.

"Wir Franzosen waren in dieser Region auch gerne zu Gast, wenn wir nicht eingeladen waren", sagte vor sechs Jahren der damalige Botschafter der Republik Frankreich, Maurice Gourdault-Montagne, beim Empfang für die 120 deutsch-französischen Partnerstädte der Metropolregion. Seine Nachfolgerin Anne-Marie Descôtes ist auf Einladung in Mannheim. Sie eröffnet am Donnerstag den Markt, der sich wie in den Vorjahren an der Vielfalt einer französischen Markthalle orientiert, verrät Organisator Jürgen Kleine-Wilde.

Überhaupt sei Mannheim in diesen Tagen sehr französisch angehaucht, ergänzt Erster Bürgermeister Christian Specht vor der dritten Auflage der Veranstaltung. Stolz verweist er nicht nur auf den Besuch der Botschafterin, die vor allem als Schirmherrin der vom Centre Pompidou kuratierten Ausstellung "Gaston Paris" in den Reiss-Engelhorn-Museen in die Stadt kommt. Specht freut sich auch auf den Auftritt der Jazz-Combo der Garde Républicaine am nächsten Samstag auf den Kapuzinerplanken und das erste deutsch-französische Gründertreffen "Allez Hop!".

Das sei alles Ausdruck der Wertschätzung, die Frankreich der Metropolregion entgegenbringe, sagt Honorarkonsul Folker Zöller. Auch das Institut Français bietet an allen Tagen Einblicke in französische Kultur und Lebensart. "Dafür erweitern extra unsere kleine Markthalle", berichtet Kleine-Wilde. Der Französische Markt hat vom 4. bis 13. April täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.